Rachat du LOSC : le protocole d'accord signé entre Seydoux et Lopez

C'est un nouveau pas décisif vers le rachat du LOSC par Gérard Lopez. L'homme d'affaires luxembourgeois n'est pas encore le nouveau patron du club nordiste. Mais c'est une question de semaines maintenant. Ce vendredi soir, Lille a annoncé que Michel Seydoux et Gérard Lopez ont signé le protocole d’accord en vue du rachat du club. "Cette nouvelle étape est décisive en vue de la succession officielle et définitive de Gérard Lopez à Michel Seydoux à la tête du LOSC", ajoute le communiqué.

Cela fait des semaines que ce rachat est attendu en L1. En octobre dernier, le président du club nordiste Michel Seydoux avait déjà annoncé être entré en "négociations exclusives" avec Gérard Lopez. Ce dernier avait ensuite transmis une "offre ferme" à Seydoux tout en estimant que le rachat du club devrait intervenir "avant la fin de l'année". Il a tenu parole.

Acté "avant le 20 janvier"

Le montant de la transaction n'a pas été précisé. Toutefois, l'opération doit encore être finalisée et franchir le "closing". Cette étape, selon les deux hommes, "devrait intervenir avant le 20 janvier 2017, après que les derniers éléments de procédure (auront été) respectés". Dans le langage du monde des affaires, le "closing" marque la réalisation effective de la cession-acquisition, après une série de contrôles.

S'il devient effectif, ce rachat devrait permettre à Lille d'y voir plus clair et de s'activer pour continuer de redresser la barre. Après un début de saison très difficile, Lille pointe actuellement à la 12e place du championnat, bien loin de ses ambitions. Gérard Lopez compte poursuivre ce redressement sur le court terme et replacer Lille sur le devant de la scène sur le long terme. Avec quels joueurs ? Quel entraîneur, alors que Patrick Collot a remplacé Frédéric Antonetti ? Et quels dirigeants ? Le doute plane encore.

L'échec à Marseille

Selon l'entourage de l'acquéreur, le Catalan Marc Ingla, ex-directeur marketing du FC Barcelone (2003-2007) et ami de longue date de M. Lopez, pourrait endosser un "rôle majeur" dans le projet. De même que Luis Campos, pressenti pour devenir directeur sportif. Pour le poste d'entraîneur, le nom de Marcelo Bielsa a aussi circulé ces derniers mois. Comme quand Gérard Lopez avait été pressenti pour reprendre l'OM l'été dernier. Il avait en effet déjà fait parler de lui avec la tentative de rachat de l'Olympique de Marseille.

Mais fin août, il avait été finalement écarté par la propriétaire de l'OM Margarita Louis-Dreyfus au profit de l'Américain Frank McCourt. Mais Gérard Lopez avait parallèlement suivi de près la possibilité de racheter les Dogues, trois fois champions de France (1946, 1954 et 2011). Il touche cette fois-ci au but.