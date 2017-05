S'il n'arrive pas à recruter Verratti (PSG), le Barça aimerait se consoler avec Seri (Nice)

Il était arrivé dans l'anonymat le plus total en 2015. Un an et demi plus tard, Jean-Michaël Seri fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste, lui qui réalise une saison époustouflante à l'OGC Nice avec déjà six buts et dix passes décisives en Ligue 1. Deuxième meilleur passeur du championnat derrière Morgan Sanson, le milieu de poche ivoirien de 25 ans attire de plus en plus la lumière sur lui.

En mars dernier, la presse portugaise évoquait déjà un intérêt prononcé de l'OM pour l'ancien pensionnaire de Paços Ferreira, également pisté par Southampton et plusieurs clubs de Serie A. Ce mardi, Seri se retrouve en Une du quotidien catalan Mundo Deportivo, qui l'annonce ni plus ni moins dans le viseur du FC Barcelone, tout en parlant aussi d'un intérêt de l'OM, du PSG, d'Arsenal, de Liverpool, de Manchester City et du Borussia Dortmund. Bref, quelques clubs sympathiques.

Le Barça fait rêver Seri

En quête d'un nouvel entraîneur et d'un latéral droit, le Barça rêve de son côté de recruter Marco Verratti cet été. Mais le PSG n'étant pas vendeur, la direction blaugrana étudie des alternatives à l'Italien. Seri en serait une, lui dont le contrat expire en 2019 à Nice où il possède une clause de valorisation (qui a plus une valeur symbolique qu'autre chose, n'étant pas reconnue par la LFP) de 40 millions d'euros.

Ne manquant pas de souligner la polyvalence et la justesse technique de Seri, rebaptisé pour l'occasion le "Xavi africain", Mundo Deportivo rappelle également que le joueur rêve de jouer au Barça, comme il l'a déjà fait savoir plusieurs fois par le passé, ce qui lui avait d'ailleurs valu certaines moqueries : "A l’époque, les gens avaient mal interprété mes propos. Pourtant j’avais été clair, mon rêve serait de finir au Barça, a-t-il répété au micro de beIN Sports en début d'année 2017. Mais je n’ai pas dit que je voulais y aller maintenant ou demain, ce n’est pas mon objectif. Mon objectif c’est avant tout de faire une très belle carrière. Et je peux faire une très belle carrière sans passer par Barcelone. Mais si j’y arrive, ça serait vraiment énorme, c’est un club que j'affectionne tout particulièrement." Une affection désormais réciproque.