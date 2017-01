Saint-Etienne bat Angers (2-1) et repasse la marche avant

Saint-Étienne avait besoin des trois points pour éviter de stagner et a fini par se défaire du piège angevin. Pas flamboyants, les Verts, menés à la pause après un but de Pavlovic (17e), ont dû s’employer pour renverser des Angevins solidaires et qui auraient mérité un tout autre résultat à Geoffroy-Guichard. Un but contre son camp d’Abdoulaye Bamba (51e) et un autre, litigieux, du capitaine stéphanois Loïc Perrin (74e), ont été fatals au SCO, qui reste englué dans la zone rouge. À l’inverse, les Stéphanois font une très bonne opération en remontant provisoirement à la sixième place.

Sans ses internationaux africains Karl Toko Ekambi, Famara Diedhiou et Cheikh N’Doye et privé en tout de six éléments offensifs, Stéphane Moulin a tenté un pari : mettre une de ses tours de contrôle en pointe. Sous ses allures d’Andy Carroll, Mateo Pavlovic était évidemment plus dans un registre de conservation de balle et de déviations de la tête que d’appels dans la profondeur. Cela a marché puisque le Croate a ouvert le score d’une superbe tête (17e) au cœur d’une première période très ennuyeuse, mais cela n’a pas suffi.