Sanson "fier d'être le premier joueur recruté" du nouvel OM

"Je suis très fier d'être le premier joueur recruté sous l'ère Champion project" de l'Olympique de Marseille, a dit Morgan Sanson lors de sa présentation officielle, mercredi. "J'espère que c'est mérité, s'ils sont venus me chercher c'est qu'ils estiment que je peux apporter quelque chose", a-t-il ajouté.

Pour le président, Jacques-Henri Eyraud, "il est symbolique que ce soit notre première recrue, ça montre un des axes importants de notre projet : identifier et miser sur des jeunes joueurs".

Sanson, 22 ans, a été recruté pour 12 millions d'euros à Montpellier, et a signé pour quatre ans et demi, a-t-il expliqué.

Sanson ne veut pas jouer sur le côté

Sur le terrain, Sanson aimerait "jouer au coeur du jeu, là où je me trouve le meilleur et peux me rendre disponible et efficace pour l'équipe, a-t-il dit. Me mettre sur un côté c'est ne pas me rendre service, ni à moi ni à l'équipe".

Il ne sait pas encore s'il jouera dès dimanche à Lyon, pour la 21e journée de Ligue 1, mais il pourrait remplacer William Vainqueur, suspendu pour ce match.