Seri ne plaît pas qu'au Barça, Emery aimerait aussi le recruter au PSG

Seri plutôt que Bakayoko ? Alors que l'Equipe annonçait mardi que le PSG avait déjà rencontré Tiémoué Bakayoko en vue d'un transfert, ce que l'un des frères du milieu monégasque a ensuite démenti à l'AFP, Nice-Matin comme Le Parisien avancent de leur côté que le Niçois Jean-Michaël Seri (25 ans) a tapé dans l'œil du PSG.

Plus tôt dans la saison, Wylan Cyprien et Alassane Pléa avaient déjà été annoncés eux aussi dans le viseur parisien, mais se sont blessés depuis. Mardi, le quotidien catalan Mundo Deportivo faisait sa Une sur Seri, en le présentant comme l'alternative à Marco Verratti dans l'esprit des dirigeants du Barça. En plus de citer l'intérêt de l'OM ou encore du Borussia Dortmund, la gazette barcelonaise parlait également du PSG à l'heure d'énumérer les clubs intéressés par le milieu ivoirien des Aiglons.

Seri plan A du PSG au milieu ?

Selon Nice-Matin, le PSG est bien intéressé par Seri, qui aurait toutefois entamé des discussions avec Nice pour prolonger son contrat qui expire en 2019. Dans son édition de mercredi, Le Parisien confirme pour sa part que Tiémoué Bakayoko plaît au PSG, mais précise qu'il n'est pas une priorité, à l'inverse de Seri, qui plairait tout particulièrement à Unai Emery.

Si Nice souhaite prolonger et conserver son milieu de terrain, deuxième meilleur passeur de Ligue 1 cette saison (10 passes décisives), Nice-Matin comme Le Parisien estiment toutefois que le Gym pourrait céder en cas d'offre d'au moins 25 millions d'euros. Reste à savoir quel club sera le plus persuasif et réussira à convaincre un joueur qui a répété ces dernières semaines qu'il rêvait d'évoluer un jour au Barça, tout en laissant la porte ouverte au PSG. "Si les rumeurs sur le PSG sont vraies, tant mieux parce que ça me plairait de jouer avec Marco Verratti", glissait ainsi Seri à Onze Mondial la semaine passée.