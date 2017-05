Seri (Nice) élu meilleur joueur africain

Six buts, dix passes décisives et une place sur le podium de L1 : Jean-Michaël Seri, le cerveau de l'OGC Nice cette saison, a logiquement été élu meilleur joueur africain de l'élite ce dimanche. Il succède au milieu de terrain marocain Sofiane Boufal, qui avait été sacré en 2016 pour ses performances avec Lille, et devance Ryad Boudebouz, le meneur de jeu algérien de Montpellier. Depuis 2011, le trophée du meilleur joueur africain de Ligue 1 porte le nom de Marc-Vivien Foé en hommage au joueur camerounais décédé le 26 juin 2003 sur la pelouse du stade Gerland à Lyon, à la suite d'une crise cardiaque.

Résultat du vote 2017

Jean Michaël Seri (Nice/Côte d'Ivoire) 255 points

Ryad Boudebouz (Montpellier/Algérie) 126 points

Benjamin Moukandjo (Lorient/Cameroun) 97 points

Younès Belhanda (Nice/Maroc) 42 points

Steve Mounié (Montpellier/Bénin) 24 points

Cheikh Ndoye (Angers/Sénégal) 17 points

François Kamano (Bordeaux/Guinée) 10 points

Steeve Yago (Toulouse/Burkina Faso) 4 points