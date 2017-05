Genesio en danger ? Blanc ne laisserait pas Aulas insensible

Jean-Michel Aulas l'a encore répété jeudi soir au micro de beIN Sports : "Bruno Genesio sera là la saison prochaine". Fin de l'histoire ? Peut-être pas. Dans son édition du jour, l'Equipe avance en effet que l'entraîneur lyonnais, sous contrat jusqu'en 2019, était assuré de conserver son poste en cas de finale européenne. Une continuité fragilisée donc par l'élimination de l'OL jeudi soir face à l'Ajax Amsterdam, en demi-finale de la Ligue Europa. Sortant la tête haute de la compétition, mais terminant la saison sans titre et surtout sans qualification pour la prochaine Ligue des champions, l'OL va-t-il tourner la page Genesio ?

Souvent pointé du doigt pour son coaching et ses choix tactiques cette saison, Bruno Genesio a en tout cas donné du grain à moudre à ses détracteurs hier soir en alignant une défense inédite et en faisant le choix de sortir Mathieu Valbuena en fin de match, plutôt que Maxwel Cornet. Si son président ne cesse de le soutenir publiquement, Bruno Genesio ne possède pas la même cote de popularité auprès des supporters lyonnais et rien n'est à exclure concernant son avenir.

Vidéo - Genesio sur les errements défensifs : "C'est un peu le résumé de la saison" 01:32

Bernès discute de Gourvennec et Blanc avec l'OL

Surtout que selon l'Equipe, certaines voix n'ont pas attendu l'élimination lyonnaise pour évoquer sa possible succession. Le très influent Jean-Pierre Bernès, qui représente notamment les intérêts de Mathieu Valbuena et Nabil Fekir, chuchoterait ainsi depuis plusieurs semaines à l'oreille des dirigeants de l'OL le nom de deux de ses poulains. Le premier se nomme Jocelyn Gourvennec et fait partie des quatre entraîneurs en lice pour le trophée UNFP de meilleur coach de la saison de Ligue 1. La tendance est toutefois plutôt à une prolongation de ce dernier à Bordeaux, où il se sent bien.

Le second n'est autre que Laurent Blanc, qui après une année sabbatique à la suite de son licenciement doré à Paris, entend bien reprendre du service. Avec une préférence pour l'étranger, où son nom a été associé à de nombreux clubs ces dernières semaines. Mais à l'OL, "son profil ne laisserait pas insensible les décideurs lyonnais". De quoi entretenir l'idée que l'avenir lyonnais de Genesio est encore loin d'être scellé.