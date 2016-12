Soirée tendue à Furiani, mais trois points de plus dans la besace de l'OM

Nouvelle victoire pleine de caractère pour l'OM de Rudi Garcia. Une dizaine de jours après celle obtenue à Dijon dans les dernières minutes, Marseille repart de Corse avec trois nouveaux points, arrachés cette fois carrément dans le temps additionnel, grâce à un but de Clinton Njié.

Dans une chaude ambiance du début à la fin, Bafétimbi Gomis a mis la climatisation dans tout Armand Cesari, à la limite du hors-jeu, sur un service bien malgré lui de Rémy Cabella (8e). Le score aurait pu être bien plus prolifique dès la pause, par Ngando et Bifouma (33e, 45+2e), mais surtout si Marange (2e) et Thauvin (18e) n'avaient pas manqué leur opportunité respective seuls à un mètre du but. Il aurait pu y avoir plus de buts mais aussi quelques cartons rouges directs, pour Gomis (30e) et Coulibaly (39e). La mi-temps est tombée à point nommé, histoire de calmer les esprits. Pensait-on.

Ambiance délétère

La seconde période est repartie fort pour les Bastiais avec deux occasions coup sur coup (46e, 47e). Marseille a ensuite riposté : grosses occasions manquées, but hors-jeu refusé (51e, 55e, 57e), les Phocéens ont été tout proche de doubler la mise. La suite du match a surtout été marquée par un peu de ménage. L'arbitre Benoît Millot a interrompu le jeu pour évacuer des projectiles (71e), après l'avoir déjà fait en première période pour des boulettes de papier (23e).

Dans cette ambiance toujours plus délétère sur le terrain comme en tribunes, Alexander Djiku a fini par égaliser sur un beau travail d'Allan Saint-Maximin, probablement l'homme du match (83e). Mais on l'a dit, depuis la reprise en mains par Rudi Garcia, l'OM a de la personnalité. Oublié au second poteau, Clinton Njie a ainsi raflé la mise pour son équipe à l'issue d'un corner, quasiment au buzzer (90+1e). Un but libérateur pour un OM qui reste à la 6e place mais rejoint Guingamp au nombre de points. Bastia, malgré son public bouillant, descend au 14e rang.