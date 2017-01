Sur une remise, l'arbitre sanctionne Marco Verratti d'un carton jaune… à raison

Nantes et le PSG jouent la 30e minute de leur rencontre comptant pour la 21e journée de L1. Sur une action anodine et sans danger, Verratti envoie le ballon en retrait pour Kevin Trapp. Plutôt que de le faire au pied, il choisit de s'allonger sur la pelouse de la Beaujoire pour transmettre le ballon à son gardien de la tête. Coup de sifflet de l'arbitre qui sanctionne l'international italien d'un carton jaune et offre un coup franc indirect à Nantes. Sur la pelouse, les joueurs parisiens signifient leur incompréhension devant cette décision. "Franchement, c'est un peu bizarre j'ai jamais vu ça", a par exemple expliqué Lucas Moura au micro de Canal+ Sport.

Mais l'arbitre avait bien raison. Ce que l'arbitre a reproché à Verratti, c'est d'avoir contourné l'esprit du jeu selon la loi 12. Le règlement du football disponible sur le site de la Fifa stipule qu'"un joueur doit être averti pour comportement antisportif notamment s'il (...) use délibérément d'une stratégie pour passer le ballon (y compris sur coup franc) à son gardien de but de la tête, de la poitrine, du genou, etc. dans le but de contourner la Loi et ce, que le gardien touche ou non le ballon des mains". Le jaune était donc logique pour Verratti qui est même passé tout proche du rouge pour une intervention très limite devant Valentin Rongier.