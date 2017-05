Titre, Ligue Europa, maintien… Tout peut se jouer lors de cette 37e journée

La course au titre et à la Ligue des champions

Monaco champion si…

Il bat Lille et Paris ne bat pas Saint-Etienne

Il prend un point contre Lille et Paris perd à Saint-Etienne

L'équation est simple pour les Monégasques. Avec une victoire contre Lille, les hommes de Leonardo Jardim ne pourront plus être dépassés par le PSG. Compte tenu de leur net avantage sur les Parisiens à la différence de buts (+69 contre +51), les Monégasques auront quasiment le titre en poche même si Paris gagne à Saint-Etienne. Et officiellement si l'équipe d'Unai Emery ne s'y impose pas. Si l'ASM concédait un nul contre LOSC, il faudrait une défaite de Paris à Geoffroy-Guichard pour que le club de la Principauté soit sacré champion.

Bernardo Silva Getty Images

Le PSG deuxième si…

Il ne perd pas à Saint-Etienne

Nice ne gagne pas contre Angers

Avec une différence de buts largement favorable par rapport à celle de Nice (+51 contre +29) et six longueurs d'avance sur les Niçois à deux journées de la fin, Paris est déjà assuré de terminer, au moins, à la deuxième place à moins d'un concours de circonstances extrêmement improbable. Ce sera définitivement le cas si le PSG prend au moins un point à Geoffroy-Guichard. Ou si les Aiglons, déjà certains de finir au moins à la troisième place, ne s'imposent pas à domicile contre Angers.

Edinson Cavani (PSG)AFP

La course à la Ligue Europa

Lyon quatrième si…

Il gagne à Montpellier

Il prend un point contre Montpellier et l'OM ne gagne pas à Bordeaux

Bordeaux-OM termine sur un nul

L'OL est en ballotage très favorable pour la quatrième place avec cinq points d'avance sur l'OM (5e), six sur Bordeaux (6e) et une meilleure différence de buts que les deux équipes (+27 contre +15 et +10). Une victoire à Montpellier, ou un nul entre Bordeaux et Marseille même en cas de défaite dans l'Hérault, lui garantirait automatiquement de finir au pied du podium avant la 38e journée. Ou s'il ne perd pas à La Mosson pendant que l'OM ne s'impose pas en Gironde.

Memphis Depay (OL)AFP

Marseille cinquième si…

Il gagne à Bordeaux

Bordeaux-Marseille, c'est une finale pour la cinquième place, d'ores et déjà qualificative pour la Ligue Europa compte tenu de la victoire du PSG, assuré de disputer la Ligue des champions, en Coupe de la Ligue. L'OM, qui compte un point d'avance sur les Bordelais, la décrocherait avec un succès en Gironde, où il ne s'est plus imposé depuis 1977. Tout autre résultat laisserait le suspense entier jusqu'à la dernière journée. A noter que la sixième place sera elle aussi qualificative pour la Ligue Europa si le PSG bat Angers en finale de la Coupe de France.

La course au maintien

Montpellier sauvé si…

Il ne perd pas contre Lyon

Dijon ne gagne pas contre Nancy

C'est quasiment fait pour Montpellier (15e), qui compte six points d'avance sur le barragiste, Dijon, à deux journées de la fin, mais pas encore tout à fait. Le MHSC ne sera encore concerné par la lutte pour le maintien lors de la dernière journée seulement s'il perd contre Lyon pendant que Dijon bat Nancy.

Caen sauvé si…

Il bat Rennes et Dijon ne gagne pas contre Nancy

C'est le moment ou jamais de se sauver pour Caen (16e). Pour cela, les Normands doivent s'imposer à domicile devant Rennes et compter sur un faux-pas de Dijon à domicile face à Nancy, c’est-à-dire un nul ou une défaite. Les Normands resteraient sous la menace d'une relégation dans n'importe quel autre scénario, avec la perspective d'un déplacement au Parc des Princes pour défier le PSG lors de la dernière journée.

Ivan Santini, l'attaquant de CaenPanoramic

Lorient sauvé si…

Il gagne contre Bastia et Dijon-Nancy termine sur un nul

Lorient (17e) a une confrontation directe avec un rival dans la course au maintien face à Bastia (20e) et sera officiellement maintenu en cas de victoire, combinée à un nul dans l'autre match de la peur entre Dijon et Nancy. Sinon, les Merlus devront attendre la dernière journée, lors de laquelle ils recevront Bordeaux, pour tenter de rester dans l'élite.

Nancy relégué si...

Il perd à Dijon et Lorient ne perd pas contre Bastia

Ce serait le scénario catastrophe pour l'ASNL. Si les Lorrains concédaient une défaite à Dijon et que Lorient prenait au moins un point dans le même temps à Bastia, ils se retrouveraient à quatre points de la 18e place et seraient ainsi condamnés à descendre avant la 38e journée, au cours de laquelle ils recevront Saint-Etienne.

Patrice Evra (OM Marseille) - Issar Dia (Nancy)AFP

Bastia relégué si…

Il perd contre Lorient et Dijon-Nancy ne termine pas sur un nul

Pour Bastia aussi, il existe l'hypothèse d'une relégation dès ce week-end. Si les Corses perdent contre Lorient et qu'il y a un vainqueur dans le duel opposant Dijon à Nancy, ils auront au moins quatre points de retard sur le barragiste et seront assurés de descendre à l'échelon inférieure avant même la dernière journée, où le SCB aura un déplacement très compliqué à Marseille.