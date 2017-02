Tolisso le concède volontiers, il a "complètement craqué" dans le derby

Faute avouée, à moitié pardonnée ? Trois jours après le derby remporté par l'ASSE face à l'OL (2-0), Corentin Tolisso est revenu sur son son tacle assassin en toute fin de match sur Fabien Lemoine qui lui a valu une expulsion logique et une amende à venir de son club.

" Un manque de maturité "

"C’est inexcusable. Il reste 30 secondes de jeu, on a fait un très mauvais match. Il y a encore des échéances à venir. Je ne vais pas jouer pendant quelques matches. Je me pénalise, je pénalise mon équipe. C’est un manque de maturité. J’aurais dû plus réfléchir", a d'abord reconnu le milieu de terrain lyonnais sur RMC, avant de plaider sa bêtise : "J’ai complètement craqué à la fin du match. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. J’ai fait un très mauvais geste. Je suis désolé. Je n’ai pas pris conscience des conséquences que ça pouvait avoir pour moi et mon équipe. C’est un mauvais exemple que je donne aux plus jeunes. Je suis déçu de ce geste, qui est à bannir des terrains de foot."

Corentin Tolisso a été expulsé face à Saint-EtiennePanoramic

" Un geste que je ne referai plus "

Concernant Fabien Lemoine, qui s'était chauffé quelques minutes plus tôt avec Rachid Ghezzal, lui aussi expulsé, Corentin Tolisso a tenu à lui adresser un petit mot aux allures d'excuses : "Je voudrais lui dire que je regrette ce que j’ai fait. Je comprends qu’il ait pu avoir peur. Je suis arrivé vite. C’est un geste que je ne referai plus dans ma carrière", a-t-il promis, avant d'ajouter qu'il allait désormais "assumer."

Il risque 3 matches de suspension, minimum

Ce jeudi, l'international Espoirs se rendra en effet à Paris pour passer devant la Commission de Discipline de la LFP. Pour "faute grossière à l’encontre d'un joueur", trois matches de suspension peuvent être appliqués. Un barème de sanction indicatif qui peut être alourdi ou allégé en fonction des cas. "J’irai ce jeudi à la commission de discipline, je dirai que je ne suis pas un joueur méchant. C’était mon premier carton rouge en plus de 100 matches de Ligue 1. C’était vraiment le contexte du match et tous les événements qui ont fait que j’ai complètement pété un câble", a-t-il conclu sur RMC.