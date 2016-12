Transferts : Les besoins des clubs de Ligue 1 pour le mercato (1/2)

OGC Nice : Un ailier pour compenser la perte de Belhanda

Leaders intouchables de Ligue 1, les Aiglons ont perdu Younès Belhanda, touché à l’orteil, pour quatre à six semaines. S’il ne partira du coup pas à la CAN, son absence devra être compensée, au moins numériquement. Si la piste Lavezzi a pu être évoquée, c’est le nom de Saido Berahino (23 ans) qui revient le plus ces derniers jours. En conflit avec West Bromwich, le joueur, en fin de contrat en juin prochain, pourrait être vendu, de préférence à un club étranger selon The Sun. Reste que la concurrence est très forte dans ce dossier.

AS Monaco : À la recherche du bon coup

Que peut bien chercher Monaco sur ce mercato d’hiver ? A priori, pas grand-chose. Meilleure attaque de L1, le club monégasque ne perdra aucun titulaire indiscutable à la CAN même si Dirar (Maroc) et Traoré (Mali) devraient y participer. En conséquence, les mouvements devraient être limités à moins d’une opportunité en or. Ces dernières semaines, le nom du Bordelais Malcom a notamment circulé…

Malcom (Girondins de Bordeaux)Eurosport

PSG : La doublure de Cavani, dossier prioritaire

Après Draxler, que faire ? À cette question, les dirigeants parisiens ont une réponse toute trouvée : enfin mettre la main sur une doublure d’Edinson Cavani. Lucas Alario, Christian Pavon, Ciro Immobile et Carlos Bacca ont été évoqués. Pas impossible que d’autres le soient d’ici le 31 janvier.

OL : Un profil d’ailier-buteur impossible à trouver

C’est une perle rare que recherche l’Olympique Lyonnais. Un joueur apte à remplacer Rachid Ghezzal, partant pour la CAN, qui peut également apporter dans l’axe en cas d’absence d’Alexandre Lacazette. Un oiseau rare difficile à trouver puisque les dernières pistes explorées (Paul-Georges N’tep, Nicolas Pepe ou Juan Iturbe) concernent davantage le poste d’ailier que de pur neuf.

Vidéo - Genesio toujours interessé par Iturbe 00:27

Guingamp : Peu de mouvements en vue

Après une première partie de saison bien au-delà des attentes du club, le mercato d’hiver devrait être très calme du côté de Guingamp. Reste que les dirigeants bretons surveillent plusieurs profils, notamment derrière avec une doublure pour l’excellent Marçal et éventuellement un défenseur central d’appoint.

OM : Une recrue par ligne

C’est probalement sur la Canebière que le mercato d’hiver devrait battre son plein. L’idée des dirigeants phocéens et de Rudi Garcia est simple : attirer une recrue par ligne. La priorité est bien le poste de latéral gauche où les blessures de Bedimo sont trop fréquentes. Jordan Amavi est la piste la plus avancée sans pour autant de garanties qu’elle aboutisse. Au milieu, le profil de John Obi Mikel fait rêver tandis qu’Andoni Zubizarreta pense à Gerard Delofeu pour dynamiser l’attaque phocéenne. Mais le mercato marseillais sera long et probablement rempli de surprises.

Vidéo - Garcia explique la stratégie mercato de l'OM : "Avoir de grands noms dans le futur" 01:19

Rennes : Un neuf pour compenser l’absence de Sio

C’est un mal qui ronge le Stade Rennais depuis quelque temps déjà. Les Bretons manquent de mordant devant et sont toujours orphelins d’un 9 à même de marquer des buts à la pelle. Giovanni Sio, détenteur du poste, ira à la CAN avec les Éléphants ivoiriens obligeant les dirigeants à s’activer. Peu de noms émergent pour l'instant, d’autant que le départ prévu de Mickaël Silvestre a tué certaines pistes dans l’œuf à l’image de celle menant à Martin Ödegaard. À noter qu’un dégraissage important (Habibou ou Lenjani) est également souhaité.

Christian Gourcuff, l'entraîneur du Stade Rennais.AFP

Saint-Etienne : Des renforts devant, plus que jamais

Privés d’Oussama Tannane qui part à la CAN en janvier, les Verts sont plus que jamais dans l’obligation de recruter devant histoire d’apporter du sang-neuf dans un secteur qui fait défaut à l’actuel neuvième du championnat. Si le nom de Romain Alessandrini a été évoqué, Nicolas Pépé a aussi été mentionné. Des noms étrangers circulent également du côté de Geoffroy Guichard comme Loris Brogno (Sparta Rotterdam) ou Chadrac Akolo (FC Sion). Plus des paris qu’autre chose…

Toulouse : Un attaquant pour épauler Braithwaite

C’est une décision qui honore les dirigeants toulousains. Selon RMC, une offre un peu inférieure à dix millions a été proposée aux Toulousains par West Ham pour Martin Braithwaite. Alléchante, elle a cependant été repoussée. L’idée des Toulousains serait plutôt d’amener un autre buteur aux côtés du Suédois tant Ola Toivonen ne répond pas encore aux attentes. Deux noms sont évoqués : le Monégasque Corentin Jean et le Lorientais Benjamin Jeannot.

Martin Braithwaite avec Toulouse - 2016AFP

Bordeaux : des surprises en prévision ?

Et si Bordeaux était l’un des animateurs (inattendus) du marché ? Pas satisfait de la première partie de saison de son équipe, Jocelyn Gourvennec veut réajuster celui-ci cet hiver. Première priorité : trouver un milieu défensif capable d’épauler Jaroslav Plasil et Jérémy Toulalan, décevants cette saison. Derrière, un latéral gauche est également recherché. Mais c’est devant qu’un nom bien connu de la Ligue 1 pourrait faire son retour : en difficulté à Vigo après un passage raté à Lyon, Claudio Beauvue pourrait venir donner un coup de fouet à l’attaque bordelaise. Encore faut-il que les Girondins se donnent les moyens de l’attirer dans leurs filets.