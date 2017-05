TRANSFERTS - Marseille cible "un joueur par ligne" pour le mercato et le top 4 la saison prochaine

Les mouvements devraient être nombreux à Marseille durant cette intersaison. L'entraîneur de l'OM Rudi Garcia a en effet indiqué cibler "un joueur par ligne" pour renforcer son équipe cet été. L'ancien coach de l'AS Rome a également fixé comme objectif le top 4 de la prochaine saison de Ligue 1.

"Le premier recrutement qu'on doit avoir, c'est de garder nos meilleurs joueurs. Après, l'équipe est à améliorer. Il nous faut un joueur par ligne", a expliqué le technicien arrivé à Marseille en octobre 2016, dans le sillage de la nouvelle équipe dirigeante mise en place par le nouveau propriétaire du club, l'Américain Frank McCourt.

Parmi les dossiers sur le bureau des dirigeants marseillais, ceux du milieu William Vainqueur et de l'attaquant Bafétimbi Gomis, tous deux prêtés par l'AS Rome et Swansea, qui "ne sont plus olympiens contractuellement" mais "qu'on va essayer d'avoir avec nous la saison prochaine", a assuré Garcia.

Bafétimbi Gomis et Florian Thauvin contre Bordeaux.Getty Images

Au niveau des arrivées, l'international Steve Mandanda, que les rumeurs annoncent de retour sur la Canebière après un exil raté à Crystal Palace, "fait partie des gardiens de très haut niveau" que l'OM recherche, a déclaré l'entraîneur sans en préciser plus. Le jeune défenseur néerlandais Karim Rekik dispose pour sa part d'un bon de sortie après deux ans à Marseille.

Il n'y a pas un nombre précis de joueurs à recruter, "mais on aura besoin d'un effectif assez conséquent" pour être compétitif sur les plans national et européen, a précisé Garcia. "On va y aller marche après marche. L'objectif la saison prochaine, c'est d'être dans les quatre premiers. Il y a beaucoup à reconstruire. Un effectif ne s'améliore pas en six mois ou en un an et demi. On a besoin de temps."

Mais "plus vite on se qualifiera pour la Ligue des champions, mieux on se portera", a reconnu Garcia. Les Phocéens reprendront l'entraînement le 26 juin, puis la compétition fin juillet avec le 3e tour préliminaire de l'Europa League.