Transferts - OL : Bruno Genesio : "Memphis Depay est une priorité"

C'est une petite bombe lâchée par Bruno Genesio ce vendredi en conférence de presse. L'entraîneur de l'OL a confirmé que le club lyonnais avait fait de Memphis Depay sa priorité pour cet hiver. Une information déjà sortie par RMC il y a quelques jours tandis que L'Equipe affirmait que la piste prioritaire se nommait Adnan Januzaj. "J'ai confiance en Jean-Michel Aulas pour une arrivée le plus vite possible. Memphis Depay est la priorité" a affirmé le technicien rhodanien.

Vidéo - Genesio : "J'ai fixé une priorité sur Depay" 01:15

Mieux, Genesio a confirmé qu'il était un fan du joueur alors que les bruits de couloir du côté du Parc OL affirmaient l'inverse. A la recherche d'un attaquant à même de suppléer Rachid Ghezzal, parti à la CAN, l'OL a donc choisi de concentrer ses efforts sur l'ailier international néerlandais, relayé sur le banc par van Gaal puis mis au placard par José Mourinho. Pourtant, à 22 ans, le puissant ailier fait toujours figure de joueur d'avenir et de pépite à l'échelle européenne. Rapide, technique et capable de fulgurances, il pourrait apporter beaucoup aux coéquipiers d'Alexandre Lacazette, à condition de mieux s'adapter qu'à Manchester.

Surtout, détail important, aucun accord n'a encore été trouvé entre les deux clubs. Selon Sky Sports ce vendredi, les Red Devils ont repoussé une offre de 15 millions venant de l'OL. Preuve que le dossier est loin d'être bouclé...