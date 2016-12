Transferts - PSG : Julian Draxler, ce "diamant qui brille uniquement aux côtés d’étoiles"

Il faut croire que le PSG apprend (un peu) de ses erreurs. Après un mercato d’été que l’on peut qualifier de raté au regard des performances de Jesé, Ben Arfa et Krychowiak, le champion de France s’est déjà activé lors de ce mercato d’hiver. En s’attachant les services de Julian Draxler contre 36 millions d’euros (selon la presse française et allemande), le club parisien a tapé du poing sur la table du marché des transferts et a réussi à doubler Arsenal ou Liverpool dans la course à la signature du talentueux ailier allemand.

Autant le dire tout de suite, Julian Draxler ne sera pas cette tête d’affiche que le PSG recherche pour combler le vide laissé par Zlatan Ibrahimovic, sur et en dehors du terrain. Mais, par son profil et son potentiel, il est une arme supplémentaire de taille dans l’équipe d’Unai Emery, qui manquait quelque peu de fantaisie. Précoce et fantasque, Draxler est une vraie plus-value sportive et un investissement d’avenir tant il a grillé les étapes par le passé.

Inconstance et manque de leadership

Avant d’être un joueur boudeur du côté de Wolfsburg, Draxler était considéré comme l’une des plus belles pépites du football allemand. "C’est définitivement un des plus talentueux joueur allemand actuellement. Technique, endurant, rapide et parfois buteur, il est très complet. Vraiment, il sait tout faire", comme l’explique notre confrère d’Eurosport Allemagne, Daniel Rathjen.

Capable d’évoluer sur les ailes, Draxler peut également jouer derrière l’attaquant, où son goût de liberté fait de lui un neuf et demi redoutable. Reste un souci que le joueur n’a pas encore gommé : son inconstance et son incapacité à devenir le leader d’une équipe. "A Schalke puis à Wolfsburg, il a été incapable de porter la responsabilité de l’équipe. Autrement dit, c’est un diamant qui brille aux côtés d’étoiles, comme avec la Mannschaft". Expert des coups d’éclats ou de coups de génie, le jeune ailier présente une courbe de performance sinusoïdale. Mais à 23 ans, c’est peut-être normal.

Julian DraxlerPanoramic

L’exception du mercato d’hiver

Certes, l’objectif prioritaire du PSG était de trouver une doublure pour Edinson Cavani. Mais dans un marché d’ajustement comme le mercato d’hiver, les opportunités en or sont rares. Voire inexistantes. Alors, quand l’une d’elles apparaît, il faut savoir sauter le pas rapidement. C’est ce qu'a fait Paris, à raison. D’autant que le joueur présente l’avantage non négligeable de pouvoir évoluer en Ligue des champions. Et nul doute que le PSG l’ajoutera à sa liste de 25 joueurs fin janvier pour pouvoir l’aligner en 8e de finale contre Barcelone.

Car dans le schéma parisien version 2016-2017, l’absence de Zlatan Ibrahimovic oblige les ailiers à devenir de véritables meneurs de jeu excentrés, qui doivent aussi se montrer efficaces devant le but. Or, à ce petit jeu-là, Angel Di Maria ne répond clairement pas aux attentes cette saison. L’arrivée de Draxler remet, au moins partiellement, la pression sur l’Argentin s’il ne veut pas perdre sa place. Et rien que pour cela, "ce diamant" inconstant est, sur le papier, une recrue que le PSG ne devait pas rater.