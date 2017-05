Trophées UNFP : Six Monégasques et trois Parisiens dans l'équipe type de L1 2016-2017

Une compo qui a de l'allure. L'équipe type de Ligue 1 pour la saison 2016-2017, disposée en 4-3-3, a été révélée lundi soir lors des trophées UNFP. Et elle est très largement composée de joueurs monégasques (6) et parisiens (3). Dans les buts, c'est Danijel Subasic (AS Monaco), sacré par ailleurs meilleur gardien, qui fait office de dernier rempart.

En défense, une impressionnante ligne de quatre aux trois quarts composée de Monégasques et complétée par le Parisien Thiago Silva. De droite à gauche : Djibril Sidibé - Kamil Glik - Thiago Silva - Benjamin Mendy.

Au milieu, un trio magique qui allie créativité, technique et récupération avec Bernardo Silva, Marco Verratti et le Niçois Jean-Michael Seri.

Enfin, en attaque, de quoi affoler toutes les défenses de France (et même d'Europe) : Edinson Cavani (élu joueur de l'année), Kylian Mbappé (élu espoir de l'année) et le Lyonnais Alexandre Lacazette. Les trois hommes ont compilé, jusqu'ici, 73 buts en championnat (35 pour Cavani, 14 pour Mbappé et 24 pour Lacazette). Pas mal.