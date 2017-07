MERCATO - Vasilyev (Monaco) : "Nous n'avons aucun accord avec un club pour Mbappé"

Ce mercredi, Monaco avait préparé une présentation aux petits oignons. Toutes les recrues, de beaux maillots, des visuels clinquants. Mais les esprits n'étaient pas tournés vers Youri Tielemans, Soualiho Meité, Diego Benaglio, Jordi Mboula et Terence Kongolo. L'actualité brûlante ne concerne pas les nouveaux arrivants mais ceux qui sont susceptibles de partir. Mardi, Marca annonçait un accord entre l'ASM et le Real Madrid autour de 180 millions d'euros pour le transfert de Kylian Mbappé. Vadim Vasilyev a fermement démenti l'information confirmée pourtant par L'Equipe : "Nous n'avons aucun accord avec un club pour Mbappé", a fait savoir le vice-président de l'ASM.

Vidéo - Monaco - Vasilyev : "Aucun accord pour Mbappé" 02:09

"C'est vrai que nous avons des sollicitations", a-t-il admis alors que Manchester City s'apprête à proposer à son tour 180 millions d'euros pour l'avant-centre de 18 ans. "Tous les grands clubs le veulent. Par contre, nous, nous restons sur le même objectif. Nous discutons d'une prolongation, qui doit rester dans le modèle économique de notre club. J'espère qu'on va y arriver. C'est une décision importante, surtout pour Kylian. Il ne faut pas se précipiter." Comprendre que Monaco n'est pas non plus prêt à tout pour retenir Mbappé et que la porte n'est pas tout à fait fermée à double tour.

Vidéo - "Monaco a clairement entrouvert la porte pour Mbappé" 01:35

Pour Lemar et Fabinho, la porte est fermée

C'est le cas, en revanche, pour d'autres membres de l'effectif monégasque. Thomas Lemar, dragué par Arsenal depuis plusieurs semaines, et Fabinho, que courtisent ardemment le PSG et l'Atlético Madrid, ne partiront pas du Rocher cet été selon Vasilyev : "On a gardé tous les joueurs clés qu'on voulait garder. Vous avez mentionné Fabinho qui est un joueur incontournable au milieu et qui était sollicité par tous les grands clubs. J'ai aussi vu des spéculations sur Lemar, lui aussi il reste, on a discuté. Ce sont deux grands talents et des joueurs incontournables de notre équipe. Il ne faut pas attendre de nouveaux départs, plutôt des arrivées."