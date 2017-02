Verratti, Rabiot, Kimpembe, Draxler : Le PSG et ses garçons plein d'avenir

Le huitième de finale face au FC Barcelone en a été le symbole. Ce PSG a de l'avenir. Face au grand Barça, l’équipe parisienne a pris un sérieux coup de jeunes sans ses cadres Thiago Silva et Thiago Motta. De l'étonnant Presnel Kimpembe (21 ans) à l'impressionnant Adrien Rabiot (21 ans), le onze de départ avait 25 ans de moyenne d'âge au coup d'envoi. Il n'y avait même qu'un seul trentenaire (Cavani). Mais les Catalans l'ont vite compris : les jeunes Parisiens ont déjà les épaules assez larges pour ce genre de grands chocs européens. C'est prometteur pour l'avenir. Très prometteur.

Kevin Trapp, Adrien Rabiot et Presnel Kimpembe (PSG)AFP

Des jeunes déjà cadres

Ils ne sont bien sûr pas tous au même stade de leur carrière parisienne. Il y a ceux qui sont déjà bien installés. Qui sont même déjà des cadres. On pense notamment à Marco Verratti. L'Italien fait ainsi presque figure d'ancien. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'a que 24 ans. Il est déjà le présent du PSG tout en ayant l'avenir pour lui. Le point positif, c'est qu'il n'est pas le seul dans ce cas. Avec le départ de David Luiz, Marquinhos (22 ans) est ainsi devenu un pilier de la défense parisienne. Et que dire d'Adrien Rabiot ?

Symbole de la formation parisienne qui peut percer dans la capitale, Rabiot s'est fait une place de choix cette saison dans l’effectif parisien. Il n'est pas encore indiscutable, mais il en est tout près. Si ces jeunes-là ont grandi avec le PSG ces dernières saisons, Paris a aussi su aller chercher cet hiver une jeune star, Julian Draxler, qui a déjà montré qu'il était un joueur de classe mondial et pouvait devenir un élément essentiel sur le court, le moyen et le long terme. Et l’Allemand n'a que 23 ans !

Toutes ces jeunes pousses là sont déjà des valeurs sûres de l'effectif parisien. Mais ce qui peut donner l'eau à la bouche à de nombreux fans parisiens, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Loin de là. Tous nés en 1992, à l'instar de Verratti, Serge Aurier, Layvin Kurzawa et Lucas ont eux aussi déjà montré leur potentiel, même s'ils doivent encore passer un cap pour devenir incontournables à Paris. Mais Unai Emery sait qu'ils peuvent répondre présent au plus haut niveau.

Marco Verratti, PSG-Barcelona, Champions League 2016-17 (AFP)AFP

Des révélations et un joli réservoir potentiel

Enfin, il y a les révélations. Des joueurs que l'on n'attendait pas forcément mais qui surprennent. Si Christopher Nkunku (19 ans) a vu sa carrière prendre un joli coup d'accélérateur cette saison, comment ne pas parler de Presnel Kimpembe. Cette semaine, c'est tout simplement impossible. Régulièrement solide quand Unai Emery fait appel à lui, le jeune Titi du PSG a impressionné tout le monde face à la MSN mardi dernier. A 21 ans, il va devoir confirmer sur le long terme. Mais il a les qualités physiques, techniques et mentales pour s'inscrire dans l'avenir du PSG.

Et ce n'est peut-être pas fini. On attend par exemple de voir ce que les recrues Giovani Lo Celso (20 ans) et Gonçalo Guedes (20 ans) peuvent donner. Les pépites du centre de formation Lorenzo Callegari (18 ans) ou encore Jean-Kévin Augustin (19 ans) partent eux de plus loin mais ont du potentiel. En clair, le PSG a de l’avenir.