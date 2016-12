VIDEO - Genesio sur les accusations de Monaco : "Honteux, irrespectueux, agaçant"

Bruno Genesio n'a vraiment pas digéré les accusations de Monaco à l'issue de la victoire de l'OL à Louis II (1-3), dimanche. "Honteux, irrespectueux, agaçant" : voilà comment le coach des Gones a qualifié les propos de Vadim Vasilyev qui a accusé Jean-Michel Aulas d'influencer les arbitres.

Vidéo - Genesio : ''Parler autant de l'arbitrage ? C'est honteux !" 02:53

"Je suis habitué maintenant. Quand on gagne, qu'on livre un bon match, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, l'arbitrage ou autre. Il n'y a qu'en France que l'on voit ça", a déploré Genesio soulignant "son agacement". "C'est honteux, un manque de respect du travail que l'on fait. Il faut m'expliquer quelles erreurs d'arbitrage ont été commises (face à Monaco). Je veux juste dire qu'il y a des faits. Je peux comprendre que l'on soit en colère sur certaines situations et notamment la main de Lucas (Tousart, non sifflée)", a-t-il ajouté.

" La règle, c'est l'intentionnalité "

"La règle, c'est l'intentionnalité. Et là, si on est objectif, il n'y a pas intention. C'est le seul fait de jeu sur lequel les Monégasques peuvent être en colère, a poursuivi l'entraîneur de l'OL. Pour le reste, je dirais qu'ils s'en sortent plutôt bien sur le match car lorsqu'on le revoit, ils peuvent terminer à dix, à neuf voire à huit".

"Depuis deux jours, je n'ai rien entendu sur le jeu, sur ce que l'on a fait dans ce match qui a été l'un des meilleurs cette saison. Je n'entends qu'une chose, que soi-disant nous influençons les arbitres, que M. Buquet s'est trompé et qu'il a faussé le match. Pour moi, c'est honteux. C'est un sentiment d'agacement. C'est irrespectueux", a conclu le technicien.

"Je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. L'Olympique lyonnais est favorisé par l'arbitrage. Je constate que Lyon gagne souvent à 11 contre 10", s'était indigné le vice-président de Monaco, Vadim Vasilyev, après la défaite de son équipe contre l'OL (3-1), dimanche dans le match au sommet de la 18e journée de Ligue 1.