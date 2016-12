Wenger au PSG : outre-Manche, on y croit encore pour cet été

C'est un vieux serpent de mer. Et encore une fois, il revient sans grande surprise. Les tabloïds britanniques évoquent ces derniers jours une possible arrivée d'Arsène Wenger au PSG. Le Sun en a même fait sa Une jeudi. Et d'autres ont été dans le même sens à l'instar du Daily Star. D'après le Sun, Paris voudrait d'ailleurs faire venir le manager alsacien l'été prochain et serait prêt à lui offrir une augmentation de salaire pour le convaincre de revenir en L1.

Deux raisons font croire aux tabloïds britanniques que l'affaire pourrait être sérieuse. La première est évidente : Unai Emery est dans une passe difficile alors que son PSG ne tourne pas comme prévu depuis son arrivée l'été dernier. Et la deuxième n'est pas non plus très étonnante : le coach français de 67 ans est sous contrat avec les Gunners jusqu'en juin 2017. Et n'a pas prolongé avec le club londonien, où il vit sa vingt-et-unième saison sur le banc. Les 9 points de retard en Premier League sur Chelsea, le leader, ne poussent en plus pas dans ce sens.

Wenger évoqué au PSG n'est cependant pas vraiment une nouveauté. L'ancien technicien de Monaco voit régulièrement son nom cité dans la capitale française. En 2013, les bruits avaient été ainsi légion. Pourquoi ? Tout simplement car Wenger est sensible au projet parisien et a toujours vanté le potentiel inexploité du PSG. Son style de jeu et de management ont toujours plu à Nasser Al-Khelaifi, le président parisien. Mais encore une fois, l'affaire semble compliquée même si Wenger n'a sûrement jamais été aussi proche de tourner la page Arsenal.