Youri Tielemans à Monaco, plus qu'une question d'heures

L'AS Monaco n'a pas perdu de temps. A peine la saison terminée et déjà la première pierre de l'effectif 2017-2018 va être posée. Youri Tielemans, milieu de terrain d'Anderlecht et grand espoir du football mondial va rejoindre le champion de France et devrait être officiellement joueur de l'ASM mercredi.

C'est en tout cas ce qu'a assuré le directeur sportif d'Anderlecht Herman van Holsbeeck à la presse belge. "Tielemans va passer une visite médicale à Monaco mercredi" a-t-il assuré à Het Laatste Nieuws. Le dirigeant du club belge a précisé que son joueur avait pris l'avion jusqu'à Nice ce mardi. Le milieu central de 20 ans était convoité par de nombreux clubs européens.

Plus gros transfert de l'histoire du championnat belge

Sacré joueur de la saison en Belgique, Tielemans excite les recruteurs de la planète football depuis plusieurs années déjà. Après une saison pleine (12 buts, 8 passes décisives), l'international chez les Diables Rouges a tout pour s'imposer au plus haut niveau européen. Gros volume de jeu, Tielemans est capable de gratter les ballons et de les amener jusqu'à la surface adverse. De plus en plus adroit dans la finition, il devrait remplacer Tiémoué Bakayoko, plus proche que jamais d'un départ.

Le transfert devrait se chiffrer autour des 25 millions d'euros selon le dirigeant d'Anderlecht. Cette somme ferait de Tielemans le transfert le plus cher de l'histoire du championnat belge, 17,5 millions d'euros pour le départ de Marouane Fellaini du Standard de Liège vers Everton. Le transfert de Romelu Lukaku d'Anderlecht vers Chelsea avait pour sa part coûté 15 millions d'euros.