Amiens : Gaël Kakuta enfin qualifié

Le milieu de terrain Gaël Kakuta, au coeur d'un imbroglio administratif avec son club chinois du Hebei China Fortune, a enfin reçu son bon de sortie et peut désormais jouer avec Amiens, où il a finalement été prêté, a-t-on appris vendredi auprès d'un dirigeant picard.

"Il sera qualifié pour la rencontre prévue ce samedi contre Angers" comptant pour la 2e journée de Ligue 1, a déclaré vendredi à l'AFP Luigi Mulazzi, président-délégué du club picard, précisant que celui-ci avait bien reçu le Certificat international de transfert (CIT).

Alors qu'Amiens avait communiqué début juillet sur le recrutement pour quatre saisons du joueur arrivé libre - après avoir résilié son contrat avec le Hebei China Fortune -, le club chinois n'a finalement pas voulu se séparer définitivement de son milieu offensif de 26 ans et a opté pour un prêt d'un an sans option d'achat.

L'entraîneur picard Christophe Pelissier dispose donc d'une solution supplémentaire dans l'entrejeu mais il n'est pas sûr qu'il titularisera Kakuta car il n'a disputé aucun match de préparation, bien qu'il s'entraîne avec le groupe depuis un mois. Formé à Lens, le natif de Lille avait fait parler de lui très tôt puisqu'il avait été transféré à Chelsea en 2007, à seulement 16 ans.

Gaël KakutaGetty Images

Prêté à plusieurs reprises par le club londonien, notamment à Fulham, Dijon, Arnhem ou au Rayo Vallecano, Kakuta avait rejoint le Séville FC à l'été 2015. Après un début de saison difficile en Andalousie, il s'était relancé en Chine en 2016, au Hebei China Fortune.

International français dans les catégories jeunes et en Espoirs, Kakuta a choisi en 2017 de jouer pour la sélection de République démocratique du Congo, avec laquelle il compte deux capes et un but.