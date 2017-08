Après Ben Arfa et Balotelli, Nice poursuit sa politique audacieuse en séduisant Sneijder

Hatem Ben Arfa en 2015. Mario Balotelli en 2016. Et Wesley Sneijder en 2017 ? Pour la troisième année consécutive, Nice s'apprête à tenter un pari audacieux sur le marché des transferts. Les Aiglons auraient tort de s'en priver. La venue de l'ancien Marseillais a été un franc succès. Celle du fantasque italien a aussi été une réussite. Désormais c'est le Néerlandais, vice-champion du monde en 2010, qui est tout proche de s'engager à l'OGCN. Le joueur est arrivé ce dimanche à Nice comme le montrent plusieurs vidéos et photos publiées sur les réseaux sociaux. Selon Nice-Matin, le quotidien local, Sneijder doit passer sa visite médicale lundi et, si tous les feux sont au vert, il deviendra un Niçois pour une année plus une en option.

La rumeur d'une arrivée de Sneijder sur la Côte d'Azur a fleuri il y a à peine une semaine. Quelques jours plus tard, la signature du Néerlandais semble toute proche. Le joueur est en tout cas arrivé dans la ville, nous apprend Nice-Matin, photos du joueur à l'aéroport à l'appui. Comme d'habitude Nice a travaillé en toute discrétion et s'apprête à faire grand bruit s'il parvient à enrôler l'ex-joueur de Galatasaray. Il a déjà résilié son contrat avec le club turc et les Niçois ont flairé le bon coup, tant sur le plan financier que sur le plan sportif. Seule la visite médicale manque pour conclure l'arrivée du quatrième au classement du Ballon d'Or 2010.

17 passes décisives l'an passé pour Sneijder

Son cas de figure rentre dans la filière exploitée par Nice depuis plusieurs années : faire venir des grands noms, plus forcément au meilleur de leur forme, mais qui pourraient être séduits par le projet présenté par le président Rivère. Hatem Ben Arfa a lancé brillamment l'exercice. Après ce premier pari plus que réussi (18 buts, 7 passes décisives lors de son année avec les Niçois), les dirigeants ont poursuivi dans la même veine. Et le mercato de l'été 2016 a été particulièrement riche : Dante (32 ans au moment de son arrivée, ancien du Bayern), Belhanda (en quête de relance) et bien sûr Mario Balotelli.

L'Italien était, avec Ben Arfa, un des choix les plus risqués du club. Réputé fantasque, difficilement gérable, il sortait de plusieurs années plus que moyennes. Résultat, 23 matches de Ligue 1 joués, 15 buts inscrits en championnat et une troisième place pour Nice. Et il a même choisi, en accord avec ses dirigeants, de poursuivre l'aventure en France. Sneijder est lui plutôt en jambes à 33 ans si l'on en croit ses statistiques de la saison passée (17 passes décisives l'an passé avec Galatasaray). Souvent handicapé par son physique, l'ancien du Real et de l'Inter avait choisi la Turquie pour redonner du souffle à sa carrière. Mais Nice l'a apparemment convaincu de tenter l'expérience française. Preuve que son image auprès des joueurs est bien établie.