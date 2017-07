Avec Dani Alves, le joueur le plus titré du monde est (toujours) en Ligue 1

Un missile sur coup franc et un centre parfaitement caressé pour deux buts à l'arrivée. Dani Alves n'a pas manqué son premier match officiel avec le PSG en offrant littéralement le Trophée des champions à son nouveau club, vainqueur de Monaco samedi (2-1). Paris a pu se rendre compte à quel point le Brésilien sait répondre présent quand il y a un titre à remporter.

Recruté par le PSG le 12 juillet dernier, le Brésilien a déjà soulevé son premier trophée national en tant que joueur parisien. Ce sacre dans le Trophée des champions lui permet ainsi de réussir le tour de force d'avoir gagné au moins un titre dans chacun des clubs où il est passé : l'Esporte Club Bahia (1 titre), le FC Séville (5 titres), le FC Barcelone (23 titres), la Juventus Turin (2 titres) et donc le PSG (1 titre).

En ajoutant ses trois titres avec la sélection brésilienne (la Copa America 2007 et les Coupes des confédérations 2009 et 2013), Dani Alves compte désormais 35 trophées à son palmarès. Ce qui lui permet d'être le joueur le plus titré parmi ceux qui sont encore en activité. Et de succéder à Maxwell, devenu directeur sportif adjoint du PSG après y avoir pris sa retraite de joueur au printemps dernier, sur un 37e titre en carrière. Parfois décriée, la Ligue 1 peut ainsi se vanter d'avoir encore dans ses rangs le joueur en activité qui présente le plus beau palmarès au monde.