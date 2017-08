Comment analysez-vous ce match ?

M.B. : Aujourd'hui deux styles différents se sont opposés. Il y a un abîme entre ce que je voulais faire avec mon équipe et ce qu'a voulu mettre en place l'entraîneur adverse. A l'évidence l'équipe adverse a joué bien mieux que nous et a imposé son style. Le match s'est déroulé comme Caen voulait qu'il se déroule.

Pourquoi selon vous ?

M.B. : Nous avons eu une grosse possession de balle mais nous avons manqué de profondeur. On a eu beaucoup trop de possession comparé aux faibles nombre d'occasions obtenues. Quand la balle arrivait sur les ailes, nous n'avons pas eu assez de présence dans la surface. Et lorsqu'on a eu la possibilité de jouer en profondeur, nous avons manqué de précision. Les ballons en profondeur n'ont pas été assez précis et dans le jeu court au sol, il nous a manqué la dernière passe.

Etes-vous inquiet après les deux défaites consécutives de votre équipe ?

M.B. : Ce match nous amène des doutes. J'ai conscience du niveau qu'a montré l'équipe que je dirige. A l'évidence, la prestation n'a pas été bonne. Je ne sais pas si c'est intéressant de comparer le match précédent (défaite 3-0 à Strasbourg, ndlr) et celui-là pour voir lequel a été le plus mauvais. Mais ce qu'on a produit était clairement insuffisant. Les matches de Strasbourg et de Caen constituent à l'évidence une régression par rapport au match de Nantes (victoire 3-0, ndlr). Evidemment que ça m'inquiète.

Comment expliquez-vous que la plupart des joueurs n'ont pas évolué à leur niveau ?

M.B. : Les joueurs dont je dispose m'obligent à proposer une qualité de jeu supérieure à ce qu'on a montré et cela génère de l'inquiétude et un sentiment de responsabilité chez moi. L'équipe devrait jouer bien mieux que ce n'est le cas actuellement. Je ne peux pas imputer les résultats aux joueurs mais plutôt au projet de jeu. C'est là qu'intervient ma responsabilité. Nous nous attendions à ce genre de match mais les solutions que j'ai proposées n'ont pas été à la hauteur. J'insiste donc, il ne s'agissait pas d'un problème d'individualités mais plutôt d'une opposition de style et le nôtre n'est pas sorti vainqueur aujourd'hui.