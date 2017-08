Bordeaux arrache le nul à Lyon (3-3)

Un match fou ! Dingue. Il y a tout eu. Des buts somptueux inscrits par Nabil Fékir, Bertrand Traoré ou encore Malcom. Et du suspense. Au final, Lyon sort de la rencontre frustré par ce nul arraché par Bordeaux (3-3) en toute fin de match. L'OL pensait tenir sa troisième victoire après le magnifique coup franc de Bertrand Traoré (3-1, 75e). Mais, réduit à 10 après le deuxième jaune de Sergi Darder dès la 36e, l'OL a trop souffert et fini par craquer. Dans le sillage d'un excellent Malcom - auteur d'un doublé et du but égalisateur à la 90e d'une belle frappe -, Bordeaux a marqué deux buts après la 88e minute pour rester invaincu dans cette L1 et priver l'OL d'un joli trois sur trois qui lui tendait les bras.

Le syndrome de la 3e journée a encore frappé pour l'OL. Comme toujours depuis 2010, Lyon n'est pas parvenu à s'imposer à ce stade de la saison. Et pourtant ! L'OL semblait avoir fait le plus dur. Avec son 4-2-3-1 et cinq recrues au coup d'envoi, le club rhodanien a débuté le match de la bonne manière. Avec du rythme, de la vivacité et… du génie. Du milieu du terrain, Nabil Fekir a ainsi inscrit un but magnifique en lobant un Benoit Costil trop avancé. Très bon en ce début de saison, l'international français a confirmé son retour au premier plan avec cette inspiration grandiose (1-0, 10e).

Lancé par ce chef d'œuvre, Lyon n'a pas levé le pied. Excellent dans son couloir droit, Kenny Tete a en plus dépassé ses fonctions pour marquer sur un coup franc de Memphis Depay. Histoire de donner deux buts d'avance aux Lyonnais (2-0, 23e). Mais tout a basculé à la 36e. Trois minutes après avoir pris un premier jaune, Sergi Darder a refait une faute qui a poussé Clément Turpin à l'expulser (36e). Un espoir pour Bordeaux, qui a su s'engouffrer dans la brèche.

Malcom a répondu aux artistes lyonnais

Mal embarqués jusque-là, les Girondins ont profité de leur supériorité numérique pour relever la tête. Pour finalement rester invaincus, ce qui ne semblait pas gagné à la 35e. Et Malcom est pour beaucoup dans ce point pris pour les Aquitains. Le jeune Brésilien a d'abord placé une frappe qui a été détournée par Mariano pour réduire le score quelques minutes après le rouge de Darder (2-1, 41e). Virevoltant, il a ensuite régulièrement mis le feu dans la défense lyonnaise. Et même après le magnifique coup franc marqué par Bertrand Traoré (3-1, 75e), il n'a relâché ses efforts.

Après le but de Lukas Lerager (3-2, 87e), Malcom a ainsi allumé un pétard qui a vu le ballon se loger sous la transversale (3-3, 90e+2) ! Les Girondins peuvent lui dire merci. Bordeaux avance tranquillement et va pouvoir continuer à travailler sereinement, notamment son animation offensive. A Lyon, il y a forcément des regrets. Mais il y a aussi des raisons d'espérer. Les Gones ont séduit. Et pendant de longues minutes, ils ont même souffert avec intelligence. Ça promet pour la suite. Comme cette saison de L1 qui ne va pas manquer d'artistes.