Chantôme prêté à Lens par Rennes

"C'est un nouveau challenge après une saison dernière compliquée pour moi niveau blessures", a déclaré Clément Chantôme, cité par le RC Lens. "Je vais avoir 30 ans, le plus gros de ma carrière est passée et j'ai besoin de me relancer", a-t-il ajouté.

L'ancien international (1 sélection) et ancien joueur du PSG où il a été champion de France en 2013 et 2015 a vu sa dernière saison perturbée par de multiples blessures. Il n'a disputé que sept matchs de Ligue 1 sous le maillot du Stade Rennais.