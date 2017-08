Continuité, Moutinho, Lopes : Les bonnes recettes de Leonardo Jardim (Monaco)

Les saisons passent, les résultats restent. A Metz, Monaco se déplace dans la peau d'une équipe invaincue après deux journées. Surtout, le champion de France peut battre un record historique en Moselle en enchaînant une quinzième victoire consécutive en Ligue 1. La performance serait d'autant plus forte que réalisée à cheval sur deux saisons (comme Bordeaux, co-détenteur du record à cette heure, en 2009) et confirmerait la bonne tenue de l'ASM, malgré un été à nouveau marqué par de nombreux mouvements. Dans ce capharnaüm encore alimenté ces derniers jours par le feuilleton Kylian Mbappé, Monaco tient bon, et peut remercier en cela Leonardo Jardim.

Le technicien portugais a vécu un été mouvementé, rythmé comme depuis son arrivée dans la Principauté en 2014 par les va-et-vient du marché des transferts. De son onze titulaire irrésistible la saison passée, trois joueurs ont déjà quitté l'ASM (Mendy, Bakayoko, Bernardo Silva) et deux sont considérés sur le chemin du départ (Mbappé et Fabinho). Jamais simple pour aborder une nouvelle saison, d'autant plus avec un statut de champion de France à tenir. Mais le Lusitanien semble déjà avoir trouvé la carburation idéale pour lancer sa saison, en attendant de faire le point sur ses forces en présence à la fin du mois.

Radamel Falcao (AS Monaco) célèbre son but face à DijonGetty Images

Du neuf avec du vieux

Passé maître dans l'art de l'adaptation aux joueurs qui lui restent sous le coude au 1er septembre, le technicien portugais a pris pour le moment le parti de la continuité, tant tactique qu'individuelle. Avec la charnière Glik - Jemerson, Fabinho toujours présent (et solide) et Falcao déjà en pleine forme, ce sont les anciens qui assurent à l'ASM un niveau de performances toujours aussi élevé, en Ligue 1 tout du moins. Le revers contre le PSG lors du Trophée des champions faisait office de reflet d'une équipe en préparation et en reconstruction partielle. Cette colonne vertébrale assure sur la pelouse, autant qu'elle rassure dans les têtes.

Aux hommes en place, Leonardo Jardim complète le puzzle par une stabilité de système en faisant toujours confiance à son 4-4-2. Terminés les ajustements incessants du mois d'août, les tâtonnements pour exploiter au maximum les qualités intrinsèques des uns et des autres. Ce sont les joueurs qui se fondent dans le moule mis en place par l'entraîneur et qui avait si bien marché la saison passée.

Rony Lopes et Moutinho, premiers gagnants

Parfait exemple de l'adaptation des éléments à l'équipe, Rony Lopes a pris une petite longueur d'avance dans l'animation offensive côté droit. Parmi les grandes interrogations monégasques cette saison, suite au départ de Bernardo Silva à Manchester City, l'aile droite ne manquait pas de ressources entre Lopes, Jordi Mboula ou encore Rachid Ghezzal, arrivé il y a dix jours pour compenser la vente d'Allan Saint-Maximin. Après trois saisons de découverte de la Ligue 1, dont deux et demi en prêt à Lille, le jeune Portugais (21 ans) a réussi deux premiers matches globalement satisfaisants, même si le jeu a souvent plus penché à gauche avec Thomas Lemar.

Pas encore copie conforme de son prédécesseur Bernardo Silva, Lopes a cherché en tout cas à ne pas pénaliser le jeu des siens par ses prises de risque. A lui de savoir doser justesse technique et grain de folie pour s'imposer comme un indispensable du onze de l'ASM, comme le néo-Citizen avait su le faire à ses débuts.

Arnold Bouka (Dijon) au duel avec Rony Lopes (Monaco) lors de Dijon - AS Monaco / 2e journée de Ligue 1Getty Images

Plus encore que son compatriote Lopes, João Moutinho est l'autre satisfaction des choix de Jardim. En deux titularisations, le milieu de terrain a fait forte impression avec trois passes décisives distillées et une emprise sur le jeu déjà bien marquée malgré un profil radicalement différent de celui de Tiémoué Bakayoko, qu'il remplace numériquement chez les titulaires. Moutinho a même réussi à repousser sur le banc les deux recrues de l'été à son poste, Youri Tielemans (28 minutes en deux matches) et Soualiho Meïté. Titulaire, et probant, lors du Trophée des champions, le Belge - recrue-phare de l'ASM lors du mercato - pourrait voir ses débuts en tant que titulaire seulement retardés le temps du transfert de Fabinho. Mais le petit tour de force de Moutinho valide le choix fort de Jardim en ce début de saison. Une réussite qui ne demande qu'à perdurer, pour au moins quinze jours en tout cas.