Derrière Paris et Monaco, ça se bouscule : qui sera le nouveau Nice ?

Marseille

Pourquoi l'OM peut être le nouveau Nice

Le Champions Project débute son an 1 et sous-entend une exigence de résultats de premier ordre. S'il est sans doute trop tôt pour viser le duo de tête, Marseille a des arguments solides. La deuxième partie de saison avec les renforts de Payet ou Sanson avait déjà fait du bien au jeu de l'OM. Y ajouter Luiz Gustavo, Germain, Mandanda ou Rami, des joueurs rompus aux grands championnats et aux joutes européennes, c'est un sérieux plus. Et le mercato n'est peut-être pas fini. Rudi Garcia sait ce qu'il faut pour faire tourner ses équipes, surtout avec une passion qui remonte en flèche du côté du Vélodrome.

Pourquoi il ne le sera pas

Le onze marseillais présente une fière allure mais le banc de touche semble un peu court, d'autant plus si le parcours des Phocéens en Ligue Europa s'éternise. Côté pile de l'expérience du groupe, l'arrière-garde n'est plus de première jeunesse (Evra 36 ans, Fanni 35 ans, Mandanda 32 ans, Rami, Rolando, Hubocan 31 ans) et pourrait tirer la langue avec l'enchaînement des rencontres. La pression autour du contexte marseillais peut facilement faire dérailler une dynamique, surtout si la densité attendue en haut de tableau ne laisse que peu de marge de manœuvre pour faire tourner.

Maxime Lopez et Valère GermainImago

Lyon

Pourquoi l'OL peut être le nouveau Nice

Lyon débute cette saison un nouveau cycle. Au revoir les cadres 100% purs Gones, bonjour les paris à la pelle. Et s'ils ne représentent que peu de garanties, ils n'en sont pas moins excitants. Tete, Traoré (ex-Ajax) et Diaz (ex-Real Madrid) viennent qui plus est de gros clubs et connaissent l'exigence du haut niveau depuis le début de leur carrière. Si la mayonnaise prend, le jeu offensif lyonnais peut être électrisant. Surtout si Nabil Fekir reste en jambes comme lors de cette préparation.

Vidéo - Pour retrouver la C1, l'OL a recruté de belles promesses 01:15

Pourquoi il ne le sera pas

Avec ce tournant dans l'histoire du club, habitué à vivre sur son centre de formation, Lyon prend un risque bien réel. Le nouveau profil de ses cibles sur le marché des transferts, des jeunes joueurs internationaux à potentiel, a l'attrait de la nouveauté mais pourrait bien se retourner contre les dirigeants lyonnais. Cette nouvelle identité aura d'autant plus de mal à survivre auprès des supporters si les résultats ne sont pas au rendez-vous. Le début de saison pourrait être crucial.

Nice

Pourquoi Nice peut le refaire

Tout d'abord parce qu'ils connaissent la méthode pardi ! Les Niçois faisaient un beau troisième l'an passé, et auraient même été un second des plus convenables sans le duo de mastodontes qui les a précédés. Même une légère baisse de niveau devrait leur permettre de rester très proche de leur place de l'an passé. Lucien Favre a su imposer son style de jeu et on voit mal ce qui l'empêcherait de produire le même fond de jeu cette saison. Les Aiglons ont réussi à conserver la plupart de leurs cadres, tout en conservant leur star Mario Balotelli. En attendant quelques jolis coups dans les dernières heures du mercato.

Mario BalotelliGetty Images

Pourquoi Nice ne le refera pas

Etre au sommet est une chose, y perdurer en est une autre. Si Nice a pour l'instant limité la casse et la fuite des talents, le Gym ne sort pas non plus renforcé de cet été. Et la suite pourrait être pire encore. Une non-qualification en Ligue des champions pourrait causer le départ de plusieurs joueurs importants (Séri, Dalbert) et affaiblir sensiblement l'effectif. Le club azuréen devra qui plus est négocier deux matches par semaine, bien mieux en tout cas que la saison passée, où l'OGC n'avait pas joué sérieusement la Ligue Europa.

Lille

Pourquoi le LOSC peut être le nouveau Nice

Un nouveau propriétaire, un nouveau directeur sportif, un grand stade, un centre d'entraînement d'envergure... Il ne restait plus aux Lillois qu'à fignoler le sportif pour assembler le dernier étage de la fusée. L'arrivée de Marcelo Bielsa est source de tous les fantasmes, tant El Loco influe sur le jeu des siens et sur la vie de tout un club. Les très nombreuses arrivées de l'été annoncent un vent de fraicheur chez les Dogues. Surtout qu'ils pourront surfer sur une deuxième partie de saison 2016-2017 intéressante.

Pourquoi il ne le sera pas

Avec une grande majorité de nouveaux arrivants dans le 11 de départ, l'incertitude est de mise. La méthode Bielsa est souvent suivie d'effets presque immédiats mais une telle refonte de A à Z du club en quelques mois peut mettre du temps à se mettre en place. En laissant Enyeama, Mavuba, Palmieri et autres Bauthéac sur le côté, l'équipe va clairement manquer de grognards et de cadres capables d'assurer le passage de témoin ou de jouer les tauliers dans le vestiaire.

Vidéo - Cette saison, à Lille, c'est "jogo bonito" ! 01:13

Bordeaux

Pourquoi Bordeaux peut être le nouveau Nice

Après la saison de l'adaptation, 2017-2018 doit être celle de la confirmation pour Jocelyn Gourvennec. Son projet à Bordeaux se fait en tout cas de plus en plus clair et l'été des Girondins semble rondement mené. Les caisses ont été remplies et les recrues présentent bien. Costil et Sabaly sont des assurances tout risque. Le groupe est en pleine progression et a même réussi à conserver des joueurs importants comme Malcom. Continuité et talents en développement, la recette peut offrir de belles surprises.

Pourquoi il ne le sera pas

Toujours entre la cinquième et la septième place de Ligue 1 dans cette décennie (hormis en 2015-2016), les Girondins sont plus que des habitués de cette lutte aux places européennes. Mais il leur manque peut-être encore un joueur capable de faire la différence et de faire gagner des rencontres sur son seul talent. Même irrégulier, Adam Ounas représentait ce danger permanent avant son départ. Idem pour Diego Rolan, toujours sur la liste des possibles partants. Malcom et Kamano vont devoir se montrer réguliers pour créer l'étincelle décisive.

Gaëtan Laborde (Bordeaux)Getty Images

Nantes

Pourquoi Nantes peut être le nouveau Nice

Dans la catégorie nouveau projet excitant de Ligue 1, le FC Nantes figure en bonne place. Après le psychodrame autour du départ de Sergio Conceiçao, le club de Loire-Atlantique pouvait difficilement mieux rebondir qu'avec Claudio Ranieri. Le "Mister" a tout pour réussir : expérience du championnat de France, réussite dans des grands clubs et envie. Entre la revanche d'une fin en eau de boudin avec Leicester et ce qu'il sait être certainement le dernier projet de sa carrière, l'Italien aura à cœur de réussir. Arriver dans un effectif peu modifié et sur une très bonne dynamique en fin de saison dernière peut accélérer la transition.

Pourquoi il ne le sera pas

Le groupe canari est certes quasi inchangé mais encore doit-il s'adapter à un nouveau style de jeu et de coaching. Terminé le jeu alerte de Conceiçao, Ranieri développe lui un système plus conventionnel, bas sur les qualités de relance après la récupération. Un autre monde donc, et qui dépend offensivement des qualités individuelles des joueurs que l'Italien aime chouchouter et mettre en confiance. Or, si Amine Harit aurait pu s'épanouir dans ce profil-là, on voit mal qui seront les James Rodriguez ou Riyad Mahrez de la construction, et les Falcao ou Jamie Vardy de la finition cette saison dans l'effectif nantais.

A suivre également : Rennes, Saint-Etienne, Toulouse, Guingamp