Des entraîneurs aux recrues, la Ligue 1 a décidé de jouer le jeu

991. Le chiffre n'était pas passé inaperçu. Avec 991 buts inscrits, la version 2016-17 de la Ligue 1 s'était avérée des plus prolifiques. Les filets n'avaient plus aussi souvent tremblé dans le championnat de France depuis près de 25 ans. Ce n'est pas anodin. Les signes d'un championnat de France plus spectaculaire, prolifique et davantage tourné vers le jeu étaient assez visibles la saison passée. Et il y a des raisons de croire que la tendance va se confirmer cette saison.

L'image d'une Ligue 1 défensive a été considérablement écornée la saison passée. Monaco a parfaitement symbolisé ce phénomène. L'ASM a brisé la suprématie du PSG par le jeu, avec un collectif tourné vers l'offensive pour mettre en lumière son atout maître, une attaque de feu qui a longtemps été la plus prolifique d'Europe. Alors que son entraîneur, Leonardo Jardim, avait le plus souvent essuyé des critiques pour avoir adopté une stratégie jugée trop défensive jusqu'à l'été dernier.

Les entraîneurs "joueurs" se multiplient

Monaco n'était pas seul à avoir misé sur le jeu. Nice aussi, avec réussite. La qualité de jeu de l'équipe de Lucien Favre n'avait pas empêché les Aiglons, brillants troisièmes en fin de saison, d'obtenir des résultats. Tout en enchantant le public français. Bordeaux s'était également distingué par son style offensif sur la deuxième moitié de la saison sous l'impulsion de son entraîneur Jocelyn Gourvennec. Et sa sixième place, synonyme de qualification européenne, a prouvé que le technicien breton était dans le vrai.

Les changements d'entraîneurs cet été laissent à penser que ces différents exemples seront suivis. En misant sur Marcelo Bielsa, Lille a lui aussi parié sur le jeu. Le technicien argentin a fait sa réputation sur un style "tout feu, tout flamme" que son passage à Marseille symbolise assez bien. "El Loco" aura certainement besoin d'un peu de temps pour mettre sa philosophie de jeu en place, mais les Dogues auront tôt ou tard un visage bien plus séduisant que ces dernières saisons.

Vidéo - Cette saison, à Lille, c'est "jogo bonito" ! 01:13

Saint-Etienne aussi. Avec Oscar Garcia, les Verts ont choisi un coach aux principes radicalement différents de ceux de son prédécesseur, Christophe Galtier. Et montré leur volonté de bâtir une équipe plus joueuse. Une de plus, dans un championnat qui compte d'autres entraîneurs "joueurs", à l'image d'Unai Emery au PSG, de Rudi Garcia à l'OM ou de Christian Gourcuff à Rennes, entre autres. La Ligue 1 n'en sera que plus attractive.

Sur le terrain, un arrivage de techniciens

Evidemment, la Ligue 1 a encore dû faire face à sa traditionnelle vague de départs estivaux. Le championnat français regrettera quelques-uns des éléments qui ont fait son bonheur. Bernardo Silva, Alexandre Lacazette, Benjamin Mendy ou Corentin Tolisso ont d'ores et déjà quitté l'Hexagone. D'autres pourraient suivre comme la sensation Kylian Mbappé. Le mercato est encore loin d'avoir fermé ses portes et la Ligue 1 n'a peut-être pas fini de perdre ses joyaux.

Mais elle a aussi récupéré de remarquables techniciens. Le PSG, en soufflant Dani Alves au nez et à la barbe de Manchester City, ou Monaco, en arrachant la pépite belge Youri Tielemans en début de mercato. Lille aussi, avec son prometteur trio brésilien Thiago Maia-Thiago Mendes-Luiz Auraujo. Rennes a également signé deux jolis coups en permettant à la Ligue 1 de conserver les très convoités Faitout Maouassa et Ismaïla Sarr. La liste n'est pas exhaustive mais elle illustre déjà assez bien un phénomène : la tendance au jeu concerne les entraîneurs, mais aussi les joueurs.

Le niveau technique ne devrait pas baisser par rapport à la saison passée. Au contraire. Cela fait bien longtemps que le potentiel offensif de la Ligue 1 n'avait pas été aussi important. Le public français ne peut que s'en réjouir. Car son championnat compte de plus en plus de clubs qui mettent leurs moyens en œuvre pour avoir une équipe à la fois compétitive et attractive. Les promesses sont là. Reste désormais à savoir si la Ligue 1 sera aussi séduisante sur le terrain qu'elle l'est sur le papier.