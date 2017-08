Des stars, du jeu et de la concurrence : cette fois, c’est sûr, la Ligue 1 va vous faire baver

C’est l’histoire du crapaud qui se transforme en princesse. Un baiser et l’amphibien prend les formes d’une future reine aux contours parfaits. Cette fois-ci, pas de baiser mais quelques (euphémisme) millions ont suffi à faire de la Ligue 1 un objet désirable et attractif.

Oui, disons-le haut et fort (ou écrivons-le en majuscule si vous préférez) : ce cru 2017-2018 est excitant. Et ce même avant que les rapports de force se dessinent. Car disons-le franchement : jamais ou presque notre championnat n’avait accueilli autant de stars au mètre carré. Si notre championnat a bien été l’un des tous meilleurs d’Europe par le passé, jamais depuis l’arrêt Bosman, il n’avait attiré autant de regards.

Neymar n’est pas seul

Évidemment, le tube de l’été Neymar a permis de dynamiser les bacs. 400 journalistes étrangers étaient là pour sa présentation, signe que le joueur seul magnétise les médias internationaux. De par sa personnalité, son influence marketing et sociale et son style de jeu spectaculaire, Neymar a replacé la Ligue 1 sur la carte européenne pour certains.

Mais il n’est pas seul. La liste des joueurs internationalement connus est désormais longue comme le bras : Neymar, Alves, Cavani, Di Maria, Draxler, Verratti, Balotelli, Mbappe, Lemar, Falcao, Sneijder, Payet ou Depay pour ne citer qu’eux. Évidemment, cela ne concerne finalement que trois ou quatre clubs de l’élite. Mais cela rejaillit sur tous : comment ne pas imaginer un Roudourou surchargé dimanche pour accueillir Neymar et le PSG ?

Vidéo - Fumigènes, chants à sa gloire... les supporters parisiens ont accueilli Neymar comme une rock-star 01:56

Du jeu et des jeunes

Mais s’arrêter aux stars serait presque réducteur. Car la Ligue 1 ne vivra cette saison pas uniquement via ses joueurs. C’est peut-être sur le banc que les choses ont le plus avancé. Dans la foulée des Emery, Favre ou Jardim, d’autres techniciens reconnus ont rejoint l’Hexagone. Certains pour franchir un palier (Oscar Garcia), d’autres pour faire grandir un projet (Marcelo Bielsa) ou même rebondir avec un challenge inattendu (Claudio Ranieri).

Des stars mais surtout des techniciens joueurs qui accompagneront les Gourvennec et autres Gourcuff, eux-aussi reconnus pour leur amour du football offensif. Qu’elle semble loin l’époque où la Ligue 1 était synonyme de 0-0 à foison. Pour rappel, la saison dernière 991 buts au total avaient été inscrits dans l'élite : un chiffre pas atteint depuis près de 25 ans.

D’ailleurs, une confession en passant : dimanche dernier, à l’heure d’un alléchant Arsenal-Chelsea au Community Shield, c’est bien Lille-Nantes qui a été suivi avec la plus grande attention dans notre rédaction. Signe que les temps changent.

La nouveauté c’est bien mais la Ligue 1 a aussi conservé ce pourquoi les scouts étrangers l’adore : des talents qui ne demandent qu’à éclore. Il y a quelques saisons, l’impossibilité des clubs à garder leurs meilleurs joueurs face aux clubs étrangers riches à millions avait obligé certaines équipes à donner leur chance aux jeunes du centre de formation. Désormais, c’est devenu une force : la Ligue 1 est peut-être le championnat qui donne le plus de chances aux jeunes. Étant donné que le marché des transferts s’affole au moindre jeune performant, pas difficile de savoir où les recruteurs européens regardent pour éviter de passer à côté du futur Mbappé ou Dembélé.

Ousmane Dembélé (l.) et Kylian Mbappé (r.)Getty Images

Qui pour le podium ?

Surtout, le dernier exercice, historique faut-il le rappeler avec trois équipes à plus de 80 points, a montré une chose : si le PSG est évidemment l’ogre de cette Ligue 1, les autres équipes autour n’ont rien de petits poucets inoffensifs.

Notre classement prévisionnel (qui n’a rien de réel) le prouve : derrière Paris, difficile de trancher nettement. Si Monaco, surtout avec Mbappé, semble encore au-dessus de la meute, Lyon, Nice, Marseille, Bordeaux ou Lille sont autant de candidats crédibles, pour ne pas dire sérieux, à un podium final. Ils étaient moins nombreux ou en tout cas moins armés les saisons précédentes. C’est ce qui fait le charme de notre championnat où une surprise inattendue pourrait aussi s’inviter à la fête.

Alors, un conseil, oubliez vos tristes samedis soir passés à regarder des matches fermés et hachés. Après avoir mangé son pain noir, la Ligue 1 est de retour sur le devant de la scène. Pour votre (et notre) plus grand bonheur.