Didier Quillot menace la Fédé espagnole qui a "sept jours" pour délivrer le CIT de Neymar

Le feuilleton Neymar n'est pas encore terminé. Privé d'effectuer ses débuts avec le Paris Saint-Germain, samedi lors de la réception d'Amiens au Parc des Princes, à cause de la non-réception de son certificat international de transfert (CIT) en provenance d'Espagne, Le Brésilien n'est toujours pas en mesure d'évoluer de manière officielle avec son nouveau club. C'est Didier Quillot, le directeur général de la Ligue Française de football (LFP), qui a annoncé que la Ligue n'avait toujours pas reçu le dit document deux jours après avoir effectué la demande.

"La LFP a envoyé la demande à la Fédération espagnole jeudi soir", a expliqué Quillot lors d'un entretien donné à beIN Sports samedi depuis Montpellier. Le dirigeant a ensuite expliqué que la Fédération espagnole disposait de sept jours, soit jusqu'au jeudi 10 août, pour envoyer ce document, comme le stipule le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA.

"La Fédération espagnole a sept jours pour répondre, ils ne l'ont pas fait donc, si au bout de ces sept jours, la Fédé espagnole n'a pas envoyé ce certificat international de transfert, eh bien, c'est la FIFA qui va s'emparer du dossier", a expliqué le DG de la Ligue, interrogé dans le cadre de l'émission "Multi Ligue 1".

"J'espère que les choses vont être rapidement réglées, qu'on recevra vite ce certificat pour le club., qu'on pourra homologuer le contrat et que Neymar pourra jouer à Guingamp au Roudourou la semaine prochaine. En tous cas je le souhaite, comme tous les Français d'ailleurs et tous les amoureux de la Ligue 1. Car Neymar c'est un des trois meilleurs joueurs au monde, une personnalité hors-norme, une icone mondiale. Nous sommes très heureux qu'il soit au PSG et en Ligue 1 et qu'il puisse fouler toutes les pelouses de cette dernière. C'est une bonne chose pour la Ligue 1, les spectateurs, les stades et les téléspectateurs", a encore déclaré Didier Quillot.

Dans la nuit de vendredi à samedi, la LFP avait expliqué à l'AFP n'avoir pas pu homologuer le contrat de Neymar, en l'absence de ce CIT. Le joueur, présenté en grande pompe samedi au Parc des Princes, n'a donc pu participer à la victoire de sa nouvelle équipe face au promu Amiens samedi (2-0).

Selon le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA, "un joueur professionnel n'est pas autorisé à disputer de match officiel pour son nouveau club avant que la nouvelle association ait accusé réception du CIT".