Kylian Mbappé absent du groupe de Monaco à Metz, Rachid Ghezzal retenu pour la première fois

C'est une nouvelle étape dans le feuilleton de l'été sur le Rocher. Kylian Mbappé n'a pas été retenu dans le groupe de l'AS Monaco pour le match de la 3e journée de L1 à Metz vendredi soir. Le champion de France n'a pas encore communiqué dessus, se contentant de souligner la première dans le groupe de Rachid Ghezzal, l'ancien milieu de terrain de Lyon. Mais cette décision d'écarter le jeune prodige du football français, qui souhaite rejoindre le PSG, va encore faire jaser.

Le week-end dernier, les dirigeants monégasques avaient demandé à Leonardo Jardim de laisser Kylian Mbappé sur le banc. L'attaquant avait donc suivi la victoire monégasque face à Dijon (1-4), marquée par un triplé de Falcao, dans un costume de remplaçant, sans rentrer en jeu pour la moindre seconde. Mais ce n'était pas une sanction. "Jamais on ne punit nos joueurs. Ce mot n'est pas adapté. On peut dire 'protéger', un mot plus adapté. Quand il se passe autant de choses autour d'un gamin de 18 ans, c'est notre responsabilité de le protéger", avait expliqué le technicien portugais ce mercredi. Mais cette fois, Mbappé ne sera même pas au bord du terrain.

Une situation toujours compliquée

Toujours dans sa logique de "protéger le groupe, le joueur et le club", Leonardo Jardim préfère se passer des services de la révélation de la dernière saison. La situation n'a de toute manière pas vraiment évolué. Mercredi, Mbappé s'est contenté d'exercice avec le préparateur physique. Et l'international tricolore, qui n'a pas prolongé son contrat et reste très demandé sur le marché des transferts, aurait toujours envie de rejoindre le PSG. Il l'aurait signifié à ses dirigeants, qui ne veulent cependant pas renforcer un concurrent.

En attendant d'y voir plus clair, Leonardo Jardim fait donc avec. Et choisit de faire sans l'un de ses meilleurs atouts pour un nouveau match. "Je protège les joueurs qui ont besoin d'être protégés. La philosophie de l'AS Monaco est de faire jouer ceux qui sont à 100%, totalement disponibles pour le groupe", avait argumenté le technicien portugais mercredi. Dans l'esprit de Jardim, Mbappé n'est visiblement pas à 100%.