L'inspiration de Fékir, 9 sur 9, le mutisme d'Amiens : Les tops et les flops de samedi

Les tops

Le sans-faute de Saint-Etienne

Difficile de rêver d'un meilleur départ quand un nouvel entraîneur débarque sur un banc. En enchaînant un troisième succès contre Amiens (3-0), Saint-Etienne réalise son meilleur début de saison depuis… 1973-1974, un exercice qui avait vu les Stéphanois finir champions. Oscar Garcia, le nouveau technicien stéphanois, peut avoir le sourire.

La précision des tireurs sur penalties

Julio Tavares n'a pas manqué son penalty pour égaliser face à Rennes. Jonathan Bamba puis Bryan Dabo n'ont également pas tremblé pour Saint-Etienne. Ainsi, la série se poursuit. En effet, aucun penalty n'a été raté cette saison en L1. Pour le moment, les tireurs du championnat de France sont à 9 sur 9 dans cet exercice.

Le chef d'œuvre de Fékir

C'est une inspiration géniale. Un chef d'œuvre venu d'ailleurs. Nabil Fekir a inscrit un but magnifique pour ouvrir le score lors de Lyon-Bordeaux. Après avoir intercepté une passe, il a placé un tir de 54 mètres qui a lobé Benoît Costil (1-0, 10e). Et du pied droit s'il vous plait. Ce qui donne une autre dimension à ce but du gaucher. Avec ce troisième but en trois journées, le milieu offensif confirme son retour au meilleur niveau. Ça tombe bien, Didier Deschamps doit donner sa liste jeudi…

Vidéo - Genesio bluffé par le but de Fekir : "Un geste exceptionnel" 00:24

Un grand Malcom

On pensait qu'il allait changer d'air cet été. Il est toujours là. Et personne ne s'en plaint à Bordeaux. Si les Girondins sont toujours invaincus en L1 ce samedi, il y est pour beaucoup. Contre Lyon, Malcom a planté deux buts. Il a notamment décoché une frappe imparable sous la barre pour égaliser dans le temps additionnel (3-3). Mais il faut surtout souligner la prestation dans son ensemble du petit Brésilien de 20 ans. Auteur de deux passes décisives lors des deux premiers matches, il a été virevoltant. Un vrai poison pour la défense lyonnaise. Un vrai leader offensif pour Bordeaux.

La force de caractère de Nantes

On aurait pu évoquer Bordeaux ou encore Dijon dans ce paragraphe. Après avoir compté deux buts de retard, Dijonnais et Bordelais ont su s'arracher pour récupérer un point. Mais Nantes a fait encore plus fort. Contre Troyes, les Canaris, réduits à dix dès la 34e minute, ont tenu bon avant de voir Emiliano Sala placer une reprise pleine d'instinct en fin de match. Après deux défaites initiales, le club ligérien lance enfin sa saison.

Les flops

L'incapacité rennaise à fermer le match

En menant 2-0, le Stade Rennais pensait enfin tenir sa première victoire dans cette saison 2017-2018. Mais voilà, les vieux démons bretons ont ressurgi. Incapables de tuer le match sur contre-attaque, les Rouge et Noir ont vu Dijon revenir au score en toute fin de match (2-2). Si la jeunesse bretonne a montré des choses intéressantes, les protégés de Christian Gourcuff vont devoir murir et passer un cap pour ne pas laisser filer ce genre d'occasions. S'ils veulent se montrer à la hauteur de leurs ambitions…

L'attaque d'Amiens

Il n'est pas toujours facile de prendre la température de l'élite. L'attaque d'Amiens sait de quoi on parle. En trois matches, les attaquants picards ne sont pas parvenus à faire trembler les filets. Les promus, qui viennent de perdre contre Saint-Etienne (3-0) et ont touché deux fois les montants ce samedi, sont toujours à la recherche de leur premier point et de leur premier but en Ligue 1. Pire, ils en sont à 3 tirs cadrés en 33 tentatives…

L'absence de Wesley Saïd contre Rennes

Oui, Dijon a respecté l'"accord moral" scellé avec Rennes en n’alignant pas Wesley Saïd ce samedi soir. Mais ce n'est pas notre vision du football. Ce genre d'accord ne devrait pas exister. Wesley Saïd a été transféré cet été. Il appartient maintenant à Dijon, qui aurait eu besoin de son attaquant ce samedi soir.