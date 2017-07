L'OM trouve un accord avec la ville de Marseille pour le loyer du Vélodrome, mais pas que...

C'était l'un des gros dossiers de l'OM new look : trouver un accord avec la mairie de Marseille pour l'exploitation du stade Vélodrome. C'est désormais chose faite. Alors que le bail signé en 2014 entre la mairie et le club expirait, un nouveau a été trouvé ce jeudi comme l'a annoncé le club olympien. "A l’issue de nombreux échanges au cours de ces derniers mois, Jean-Claude Gaudin, le sénateur-maire de Marseille, et Jacques- Henri Eyraud, le président du Directoire de l’Olympique de Marseille, ont signé un accord de partenariat afin d’officialiser une ambition partagée en faveur de l’attractivité et du rayonnement de la ville, comme de la réussite et du développement du club jusqu’aux plus hauts niveaux du football européen" détaille notamment le communiqué.

Mais quelques nouveautés sont arrivées. Le stade pourra désormais être exploité 365 jours par an tandis que des travaux "destinés à améliorer le confort des spectateurs" vont être effectués. Un Musée OM sera également crée afin de faire du Vélodrom un vrai lieu de vie du club olympien. Pour le plus grand bonheur des fans.