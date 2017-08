La L1 en débats : La carte de la Ligue 1 est-elle déjà dessinée ?

La carte de Ligue 1 est-elle déjà dessinée ?

Par Vincent Brégevin

Les équipes attendues dans le wagon de tête n'ont pas connu de retard à l'allumage. Retrouver l'OL, le PSG, Monaco et l'OM aux quatre premières places du classement, et même Saint-Etienne et Bordeaux dans leur sillage, a une forte odeur de déjà-vu. A l'exception de Nice, les gros sont déjà au rendez-vous.

Ce n'est pas vraiment bon signe pour le reste de la L1. A tous points de vue. Car derrière les résultats, il y a une supériorité dans le jeu déjà manifeste chez les favoris. Elle ne faisait pas trop de doutes concernant le PSG et Monaco, même s'il faut saluer, encore une fois, la capacité de l'ASM à conserver un niveau très élevé malgré une cascade de départs.

Pour ce qui est de la qualité de jeu, il faut souligner celle de l'OL. Les Gones semblent avoir réussi la transition après les départs de Lacazette et Tolisso. Leurs deux premières sorties laissent entrevoir une qualité technique et une force de frappe offensive qui peuvent permettre aux Lyonnais de viser haut. L'OM a été plus irrégulier dans le jeu. Sans que cela l'empêche de commencer par deux victoires. Comme les autres membres d'un quatuor qu'on risque de voir un moment au sommet.

Radamel Falcao, félicité par Leonardo Jardim, est l'homme fort du début de saison de MonacoGetty Images

Par Cyril Morin

Lyon, Paris, Monaco, Marseille, Saint-Etienne, Girondins de Bordeaux… Si la hiérarchie sera sûrement différente en fin de saison, pas impossible que ces six-là restent aux avant-postes toute l’année. On attendait les "gros" au tournant ? Ils sont tous là, à l’exception de Nice qui a un léger retard à l’allumage.

Pour autant, formeront-ils un groupe d'échappés que le peloton Ligue 1 ne pourra plus rattraper ? C’est aller un peu vite en besogne. Ce n’est que la deuxième journée. Les écarts sont trop minimes pour y voir une quelconque vérité. C’est en octobre ou novembre que les premiers bilans seront faits, lorsque certains d’entre eux auront déjà laissé des plumes sur la scène européenne.

Un constat cependant qui peut déjà s’imposer : personne n’a complètement raté son départ. C’est un signe positif pour ces éléphants de Ligue 1. Encore faut-il pouvoir suivre la cadence durant toute la course.

Mariano a-t-il une tête de meilleur buteur ?

Par Vincent Brégevin

Alexandre Lacazette n'aurait pas renié une telle entame de saison. L'ancien buteur de l'OL était un habitué des départs canons en championnat. Mariano Diaz a déjà ça en commun avec son prédécesseur. Auteur de trois buts en deux matches, l'ancien du Real réussit des débuts tonitruants en Ligue 1.

Les conditions sont réunies pour cela. Mariano a montré son potentiel dans la finition et il est très bien entouré pour l'exprimer à Lyon. Il a évidemment une grande marge de progression dans le jeu et des automatismes à peaufiner. Mais sa présence athlétique dans la surface et son instinct de buteur font déjà des dégâts dans une équipe technique et offensive comme l'OL.

Les ballons lui arrivent et Mariano sait les exploiter. On peut imaginer qu'il va continuer à empiler les buts. Il y a beaucoup de prétendants au titre de meilleur buteur en L1. Radamel Falcao, qui a réussi une entame encore plus brillante que celle de Mariano, Edinson Cavani, Neymar ou Kylian Mbappé pour ne citer qu'eux. Mais il ne semble pas impossible de voir Mariano rejoindre ce groupe.

Mariano Diaz (Lyon), à nouveau buteur face à RennesGetty Images

Par Cyril Morin

Les intuitions du vendredi soir ne sont plus forcément les mêmes le lundi matin. Surtout après une telle démonstration de la part du PSG à Guingamp et un triplé de Falcao. Dans une Ligue sans PSG, Mariano Diaz aurait peut-être eu une chance de créer la surprise. Avec Neymar et Cavani, c’est une autre limonade.

Mais revenons-en à Mariano Diaz. Pas exceptionnel dans le jeu, peu trouvé par ses coéquipiers, il possède ce quelque chose que cherchent tant de clubs : l’instinct du numéro 9. Réaliste mais surtout toujours bien placé dans la surface, Mariano va compiler les buts. C’est désormais une certitude.

Reste à tenir la distance toute la saison sachant que c’est sa première à ce niveau-là, mais également à garder cette réussite qui l’accompagne actuellement. L’objectif ? Dépasser la barre des 20 buts, condition quasi sine qua none cette saison pour être élu meilleur artificier, et écarter la concurrence des Cavani et autre Falcao. Le vrai objectif de Mariano Diaz est là. S’inviter parmi les meilleurs. Pour être l’artilleur en chef, il faudra sûrement attendre encore un peu.

A-t-on enterré Troyes trop vite ?

Par Vincent Brégevin

C'était difficile de croire au maintien pour l'ESTAC avant le coup d'envoi de la saison. Et même d'imaginer que les Troyens puissent afficher quatre points au compteur après les deux premières journées, avec des matches contre Rennes et Nice. C'est pourtant bien le cas. Même s'il a fallu un peu de réussite aux Aubois pour présenter ce bilan, il n'est pas dû au hasard.

Le contraste est saisissant avec l'impression laissée par Troyes lors de son dernier exercice au sein de l'élite, bouclé avec 18 points, soit quasiment le plus faible total de l'histoire. L'ESTAC n'est plus cette équipe qui prenait l'eau de toutes parts. Elle est nettement mieux organisée, beaucoup plus dure et savamment équilibrée avec des jeunes de talents et des éléments plus expérimentés.

Surtout, elle sait être réaliste. Ses trois buts ont tous été inscrits après des erreurs individuelles adverses parfaitement exploitées par les hommes de Jean-Louis Garcia. Trois buts qui valent quatre points. En ce début de saison, l'ESTAC affiche cette efficacité qui fuit souvent les promus. Et c'est peut-être ça, sa meilleure raison de croire au maintien.

La joie des Troyens sur la pelouse de NiceGetty Images

Par Cyril Morin

4 points en deux matches, c’est toujours un bon total. Encore plus quand on est promu et que, pour les deux premiers matches de la saison, on a tenu Rennes en échec et tapé Nice. Pour autant, Troyes n’est assurément pas sauvé et a simplement pris un bon départ.

Mais Troyes va souffrir. Comme toutes les autres équipes promises à la lutte pour le maintien cette saison. Lors de ces deux premiers matches, Troyes a été sauvé par son réalisme alors qu’il a souvent été ultra-dominé par son adversaire (+ 60% de possession, 20 tirs à 10 pour Nice). C’est une qualité indéniable pour les hommes de Jean-Louis Garcia. Mais une qualité souvent éphémère dans une saison.

Lorsque la réussite va s’envoler, il va falloir cravacher. Alors, Troyes sera probablement rappelé à la réalité : celle d’une équipe luttant jusqu’au bout pour le maintien.