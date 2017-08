Les débats du week-end : La Ligue 1 est-elle devenue un championnat d'artistes ?

La Ligue 1 est-elle devenue un championnat d'artistes ?

Par Vincent Brégevin

Il y a eu du grand spectacle ce week-end. Principalement à Lyon et à Paris. Où le public a assisté à des feux d'artifice offensifs et des buts magnifiques. Celui de Nabil Fekir ne doit pas masquer la frappe somptueuse de Malcom sur l'égalisations bordelaise ou le joli coup franc de Bertrand Traoré. Au Parc, l'exploit individuel de Neymar sur le sixième but parisien était peut-être le chef-d'œuvre le plus marquant, mais ce n'était pas le seul. Avant le Brésilien, Layvin Kurzawa et son ciseau acrobatique et Javier Pastore avec sa merveille de frappe enveloppée avait également soulevé les foules.

Cela ne s'arrête pas aux buts. Il y a aussi eu de superbes gestes techniques et pas seulement de la part de Neymar et des mouvements collectifs de grande qualité. Il faut évidemment relativiser. Le niveau du spectacle n'a pas été le même partout et cette impression se base sur des points culminants. Mais globalement, il y a une confirmant des promesses d'un championnat plus attractif, offensif et prolifique avec l'arrivée plus importante de talents en Ligue 1 au cours de cet été. Pourvu que ça dure.

Javier Pastore avec Neymar avec le PSG - 2017Getty Images

Par Glenn Ceillier

C'est un peu toujours la même histoire. En début de saison, les espoirs sont légion. On y croit. On veut espérer se régaler de cette manière tous les weekends. Sur la lancée de la préparation et alors qu'il reste encore de nombreuses journées à disputer, les formations jouent un jeu plus offensif. Et les artistes ont plus d'espace pour s'exprimer. Mais ce n'est pour ça que la donne serait identique jusqu'à la fin de la saison.

Alors oui, la L1 présente de nombreux artistes pour ce nouvel exercice. De Neymar à Nabil Fekir en passant par Malcom ou encore Javier Pastore, les showman de la L1 nous ont en mis plein les yeux pendant cette troisième journée. Mais l'histoire pourrait être différente dans quelques mois quand les équipes en danger vont resserrer les rangs, que les prises de risques seront moins présentes. On espère cependant que le talent prendra le pas sur la rigueur. Mais on s'est déjà fait piéger dans le passé.

Le capitanat a-t-il changé Nabil Fékir ?

Par Glenn Ceillier

La confiance de Bruno Genesio, la responsabilité de porter le brassard vis-à-vis du groupe aident peut-être Nabil Fekir à se surpasser. C'est possible. Mais son excellent début de saison ne peut pas être lié uniquement à ça. Si Nabil Fekir est de retour à son meilleur niveau, c'est parce qu'il a retrouvé ses jambes. Cet été, l'international français, épargné par les blessures, a pu travailler physiquement. Et ça change tout.

Or, n'importe quelle personne qui suit la L1 pourra le dire. Quand il est en forme, Nabil Fekir est au-dessus du lot. Le Lyonnais possède cette petite touche de talent supplémentaire apte à le placer au-dessus de la mêlée et lui permettre de faire de vraies différentes. Mais pour cela, il doit être en forme. Et c'est le cas actuellement. Son but de samedi l'illustre. Sans être à 100%, il n'aurait pas tenté un telle frappe du droit. Le revoir au sommet est en tout cas un excellente nouvelle pour la Lyon, la L1 et l'équipe de France.

Younousse Sankharé en duel avec Nabil Fékir lors de Lyon-BordeauxGetty Images

Par Vincent Brégevin

Nabil Fékir est étincelant depuis le début de la saison, à l'image du but exceptionnel qu'il a inscrit face à Bordeaux. Physiquement, il est particulièrement en forme. Et quand il est au top, c'est un joueur dominant. Mais la décision de Bruno Genesio de lui donner le brassard de capitaine, à lui plutôt qu'à Anthony Lopes par exemple, peut aussi expliquer son rayonnement actuel. Fékir n'est pas seulement le leader technique dont l'OL a besoin. Il s'est responsabilisé au-delà de son rôle.

Cela ne se traduit pas forcément par des efforts vocaux. Le brassard n'a pas changé sa nature. Les effets du capitanat se voient surtout dans le jeu. Fékir participe davantage aux tâches défensives, revient plus bas sur le terrain pour participer à la création des actions et affiche un volume de jeu plus important que par le passé, quand il semblait se contenter d'un rôle de deuxième attaquant. Ce nouveau leadership n'est pas forcément étranger à ce phénomène.

Saint-Etienne peut-il jouer les trouble-fête cette saison ?

Par Martin Mosnier

Pour être tout à fait franc, je ne m'attendais pas à un tel début de saison des Verts. Départ de Galtier, préparation poussive, mercato moyen : voilà qui sentait la saison de transition. Les voilà co-leaders de L1 avec un carton plein après trois matches. Il faut distinguer les résultats, trois victoires, et leur contenu. Si face à Nice, Saint-Etienne s'est montré très convaincant, ce fut beaucoup plus compliqué à Caen (0-1) et même face à Amiens, qui a touché deux fois les montants, en dépit du score fleuve (3-0). Les Verts ne maîtrisent pas grand-chose. Ils sont généreux, appliqués mais leur expression collective reste perfectible.

Ce ne sera à mon avis pas suffisant pour jouer des coudes en haut de tableau. Mais les Verts seront sans doute plus entreprenants que l'an passé (ce n'est pas bien difficile). La progression de Bamba, le retour aux affaires de Dabo et la puissance de Diony sont autant de nouveaux atouts. Et comme la défense articulée autour des solides Ruffier et Perrin reste une valeur sûre, les Verts pourraient s'offrir quelques jolis frissons.

Mais Paris, Marseille, Lyon et Monaco, en attendant sans doute Nice, sont autrement mieux armés. Jusqu'ici les Verts ont parfaitement optimisé leurs temps forts. Sur la durée, il sera difficile de regarder dans le blanc des yeux des clubs qui ont investi des dizaines de millions d'euros cet été. Si la saison de transition se transforme en qualification pour la Ligue Europa, les Verts auront déjà réussi leur exercice. Regarder au-delà n'est pas raisonnable.

Jonathan Bamba (Saint-Etienne)Getty Images

Par Glenn Ceillier

Que veut-on dire par trouble-fête ? Une équipe apte à venir à chambouler le podium ou une formation capable de jouer la quatrième place ? Si c'est le premier cas, il ne faut pas rêver. Saint-Etienne ne pourra pas lutter avec des formations comme le PSG, Monaco ou encore Lyon et l'OM. Cette saison de L1 s'annonce trop dense chez les "gros" pour voir ces Verts venir s'immiscer sur le podium ou plus haut. Mais un peu plus bas, pourquoi pas.

Il faut en effet être réaliste. Ce que réalise Saint-Etienne actuellement est plus que séduisant. Les Stéphanois bluffent avec ces trois victoires sans prendre le moindre but. Mais il faut aussi se pencher sur les adversaires rencontrés par les protégés d'Oscar Garcia. En ce début de saison, Nice n'a rien à voir avec le Nice de la saison passée. Sans leur faire injure, Caen et Amiens n'ont eux rien de terreurs.

En clair, ce début de saison est un brin flatteur pour Saint-Etienne. Les Verts ne maitrisent pas leur sujet comme ce sans-faute pourrait le laisser penser. Mais pour l'ASSE, l'essentiel est ailleurs. Faire carton plein sans être flamboyant est déjà une belle réussite pour un nouvel entraîneur.