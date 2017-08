La Ligue 1 en débats : Nice peut-il tenir la cadence ?

Nice peut-il tenir la cadence ?

Par Cyril Morin

Ce n'est que la première journée et tirer sur l'ambulance semble clairement prématuré. Il n'empêche, malgré un deuxième acte séduisant, le Nice de Lucien Favre a commencé sa saison par un échec à Sainté (1-0). Pire, les Aiglons semblaient déjà fatigués !

La jolie qualification en barrages a laissé des traces et le marathon qui s'annonce (5 matches en 19 jours) n'augure rien de bon. Si, devant, Nice semble assez fourni pour offrir des alternatives de qualité, surtout avec les arrivées annoncées, l'absence de Seri, métronome du jeu niçois annoncé sur le départ, a laissé un vide considérable. Et ce n'est pas prêt de changer. Quelle que soit la compétition européenne qu'ils disputeront, les Aiglons y laisseront des plumes. Pas une bonne nouvelle quand on se rappelle que leur brillante saison l'année dernière avait reposé sur un mot : la fraîcheur.

Par Julien Pereira

Il est encore impossible d'apporter des réponses définitives et il est bien trop tôt pour s'alarmer. Nice a semblé limité et émoussé à Saint-Etienne ? Les Aiglons avaient été enthousiasmants face à l'Ajax Amsterdam, l'une des équipes les plus épuisantes d'Europe, trois jours plus tôt.

Et visiblement, Nice travaille activement pour s'offrir un second souffle. Les arrivées de Wesley Sneijder et Allan Saint-Maximin s'accordent totalement avec la politique du club et répondent à de véritables besoins sportifs. Le second va apporter énormément de compétitivité dans le couloir droit, point fort de l'équipe qui a décroché le podium de Ligue 1 la saison dernière. Par le jeu, les Aiglons avaient conservé leur rang malgré les pertes précoces de Wylan Cyprien et Alassane Pléa, blessés très tôt. La dynamique niçoise est liée à son jeu... qui ne s'est certainement pas évaporé en trois jours.

Lyon, meilleur sans ses cadres ?

Par Cyril Morin

Allez, un peu de provocation pour commencer la saison. Quelle équipe de L1 peut affirmer être meilleure en perdant lors d'un même été Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Mathieu Valbuena ou Maxime Gonalons ? Aucune. Surtout pas l'OL.

Mais les paris lyonnais du mercato, séduisants samedi face à une faible équipe de Strasbourg (4-0), ont pour l'instant apporté autre chose : de l'imprévisible. La puissance de Mariano Diaz, les dribbles chaloupés de Bertrand Traoré ou l'avènement définitif de Fekir en 9 et demi changent des phases de jeu habituelles de l'OL, avec une grosse phase de possession et un éclair de Lacazette. Pour l'instant, ce ne sont que des promesses. A elles de devenir des réalités !

Par Julien Pereira

Jean-Michel Aulas et sa cellule de recrutement, critiqués de toutes parts cet été, notamment sur les réseaux sociaux, pouvaient difficilement espérer meilleurs débuts pour ses différents paris. Mariano Diaz et Bertrand Traoré déjà marqué de gros points.

Sans jouer les rabat-joies en réclamant un peu de patience afin de juger le rendement de ces attaquants sur la durée, il suffit d'avoir en mémoire le dernier bilan lyonnais pour modérer la question. Derrière l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, l'OL avait bénéficié de la troisième attaque de Ligue 1 pour masquer un bilan très médiocre et 13 défaites en championnat. La progression de l'équipe de Bruno Génésio devra donc être jugée sur sa solidité défensive et non pas sur ses facilités offensives. La faible opposition strasbourgeoise n'a pas offert un semblant de réponse. Les déplacements et les réceptions de gros morceaux, comme celle de Bordeaux lors de la troisième journée, éclairciront les nombreuses questions laissées par ce secteur et les départs surprises d'Emmanuel Mammana et Nicolas N'Koulou.

Lille, mieux qu'un outsider ?

Par Cyril Morin

Et pourquoi pas après tout ? Lille a montré un visage rayonnant dimanche face à Nantes (3-0) et les inconnus (ou méconnus) qui ont rejoint le LOSC cet été ont déjà montré de belles aptitudes. Il n’empêche, il ne faut pas surévaluer la performance lilloise tant Nantes semblait encore en rodage.

Surtout, il ne faut pas oublier que la patte Bielsa, si elle imprime vite, dévore les énergies pour laisser souvent un groupe sur les rotules en fin de saison. Hors, l’effectif lillois, bien que prometteur, manque encore un peu de profondeur pour jouer les premiers rôles tout au long de la saison. Pour jouer l’Europe, et a fortiori la Ligue des champions, mieux vaut éviter les coups de pompes. A Lille, il pourrait arriver plus vite que chez d’autres…

Par Julien Pereira

Lille a dévoré Nantes avec la manière et peut encore bénéficier de véritables ressources. Hormis Luis Araujo, toutes les recrues du LOSC ont fait forte impression. Et pour poursuivre cette dynamique plaisante jusqu'au bout d'une interminable saison, Marcelo Bielsa aura de très nombreuses possibilités.

Thiago Maïa, appelé à devenir l'un des cadres du onze d'El Loco, pourrait ainsi permettre à Ibrahim Amadou de reculer d'un cran pour couvrir d'éventuelles défaillances ou blessures en défense, même si la paire Edgar Ié - Junior Alonso a fait preuve d'une complémentarité intéressante. Nicolas Pépé, précieux dans le rôle de "supersub" avec Angers la saison dernière, pourrait l'être tout autant en suppléant Araujo, voire El Ghazi. Qualitativement et quantitativement, l'effectif des Dogues paraît déjà bien plus riche que certains rivaux directs, alors que l'AS Monaco continue de se déplumer et que l'OM peine à trouver son cador en pointe.