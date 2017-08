Le Parc a réservé un bel adieu à Matuidi

Six saisons, cela laisse des traces. Surtout quand on parle d'un joueur qui a séduit les supporters pour son engagement de tous les instants et ses courses incessantes ! Le PSG a ainsi rendu l'hommage qu'il fallait à Blaise Matuidi, parti à la Juventus Turin dans la semaine. Ce dimanche, l'ancien Stéphanois, qui a joué son premier match avec les Turinois samedi, a été salué avant le coup d'envoi par le public du Parc des Princes.

Rentré seul sur la pelouse, Blaise Matuidi a eu droit à une haie d'honneur des joueurs parisiens alors que son nom était scandé par le Parc. Visiblement très ému, l'international français a alors reçu des accolades de ses anciens coéquipiers. Il a ensuite reçu un maillot floqué "Merci Blaise" et le numéro 295, soit le nombre de matches qu'ils a disputés avec le club parisien.

Si des banderoles en son honneur ("respect et merci" et "Blaise à jamais parisien") avaient aussi été préparées et ont fleuri dans les tribunes du Parc, Blaise Matuidi a confié qu'il y avait "beaucoup d'émotion" pour lui, que son "rêve étant enfant était de porter le maillot du PSG" et qu'il était "fier d'avoir porté ce maillot". "J'ai tout donné avec le coeur, je pars mais ce coeur restera à jamais parisien", a-t-il encore déclaré. L'hommage aura en tout cas été à la hauteur de ce que Matuidi a donné au PSG.