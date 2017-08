Le PSG s'impose devant Amiens (2-0)

Le PSG n'a pas gâché la fête réservée à Neymar samedi. A défaut d'offrir une orgie de buts à son public, qui a célébré comme il se doit l'arrivée de la star brésilienne, Paris a ouvert sa saison par une victoire des plus logiques face à Amiens (2-0) au terme d'une rencontre nettement dominée par l'équipe d'Unai Emery. En attendant les débuts de l'ancien Barcelonais, non qualifié pour cette rencontre, Edinson Cavani, auteur de l'ouverture du score puis passeur sur le deuxième but inscrit par Javier Pastore, reste l'homme providentiel du club de la capitale.

L'Uruguayen, meilleur buteur la saison passée avec 35 réalisations, n'a rien perdu de sa capacité à faire la différence. Imprécis en début de match (5e, 6e), "El Matador" a profité d'un service parfait de Dani Alves pour signer un très bel enchaînement et porter un coup fatal au promu (1-0, 42e). Le buteur parisien a ensuite endossé le costume du passeur en offrant sur un plateau le but du break à Javier Pastore (2-0, 80e), avant de céder sa place à Gonçalo Guedes sous les applaudissements du public du Parc.

Thiago Silva sort sur blessure

L'efficacité de Cavani a permis au PSG de concrétiser une domination sans partage. Le score aurait été plus large si les Parisiens avaient fait preuve de davantage de spontanéité et de réalisme face au but de Régis Gurtner (4e, 24e, 37e, 40e, 59e). Et si le gardien amiénois n'avait pas sorti quelques parades inspirées devant Adrien Rabiot (34e), Angel Di Maria (54e) ou Cavani (64e). Le promu, contraint durant la quasi-totalité du match de courir après le ballon dans son propre camp, n'a que très rarement porté le danger sur le but d'Alphonse Aréola (65e, 67e).

Des tribunes, Neymar a apprécié avec son clan très fourni la victoire de sa nouvelle équipe même si la formation d'Emery reste encore logiquement perfectible à ce stade de la saison. La fête a été complète, même si la blessure de Thiago Silva est venue ternir le tableau. Le capitaine du PSG a été remplacé à la pause par Presnel Kimpembe après avoir ressenti des douleurs aux adducteurs selon les informations de BeIN Sports. L'évolution de son état de santé sera à surveiller dans la semaine avant le match face à Guingamp, qui pourrait marquer les grands débuts de Neymar en Ligue 1.