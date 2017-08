Les Girondins ne veulent pas lâcher Malcom : merci à eux

Ça a été l'une des grandes surprises de l'été. Le nom de Malcom n'a pas été évoqué avec insistance dans les rubriques transferts. Il y a eu quelques touches mais ce n'était pas la folie. Pourtant, on aurait bien mis une pièce en fin de saison passée sur un départ probable du jeune Brésilien cet été. Ce weekend, on s'est redit que ça allait décoller avec le match brillant du Bordelais. Il y a eu des rumeurs. Mais depuis, les dirigeants aquitains affirment leur volonté de le conserver. Et pour tout suiveur de la L1, c'est la meilleure nouvelle qui soit.

L'Hexagone n'avait pourtant pas l'habitude de vivre dans un tel luxe. Cette saison, la L1 ne manquera en effet pas de talents. Neymar en tête. Le néo-Parisien devrait même voler la vedette à nombre d'entre eux. Mais plus il y a d'artistes, plus on devrait se régaler. Cela semble logique, non ? Or, Malcom fait partie de cette classe. Il possède ce profil rare qui donne envie de le voir évoluer dans son championnat domestique.

Recrue surprise du mercato hivernal 2015 des Girondins qui ont déboursé 5 millions d'euros pour l'enrôler, le vice-champion du monde U20 en 2015 brille par sa capacité à éliminer et à accélérer le jeu. Comme l'a rappelé son but splendide pour égaliser face à Lyon (3-3) samedi dernier, son pied gauche est en plus redoutable. Avec déjà deux réalisations et trois passes décisives en cinq matches toutes compétitions confondues cette saison, il est d'ailleurs parti sur un rythme effrayant. Or, il n'a que 20 ans ! Et l'avenir devant lui.

Malcom et Younousse Sankharé lors de la 2e journée de Ligue 1.Getty Images

Il faut des artistes ailleurs qu'au PSG

S'il a signé ses débuts en pro à 17 ans aux Corinthians (51 matches disputés dans le championnat auriverde) avec lesquels il a été champion en 2015, Malcom est en effet encore un gamin. Un gamin avec une solide expérience du haut niveau. Et qui est certes déjà un cadre en Aquitaine. Mais il a encore une belle marge de progression. Bordeaux, où Jocelyn Gourvennec lui donne les clefs et toute la liberté nécessaire, peut être le contexte idéal pour lui permettre de passer de nouveaux caps. Et d'exploser.

Vu le tournant séduisant pris par la L1 cet été, ce serait vraiment dommage de le voir partir si vite. De Neymar en passant par Verratti ou encore Pastore, le PSG présente bien sûr de nombreux artistes. Lyon est aussi bien parti pour se régaler avec le retour en forme de Nabil Fekir. Tant que Kylian Mbappé mais également Thomas Lemar sont encore là, Monaco n'est pas en reste, surtout que de nombreuses pépites attendent de se montrer sur le Rocher. Mais c'est appréciable de voir d'autres formations présenter des joueurs aptes à assurer le show.

Si Bordeaux veut jouer un rôle cette saison, garder Malcolm est aussi une condition sine qua non. Il y a également une autre donnée à prendre en compte. Comme le rappelle l'Equipe, 50 % de la somme du transfert ira à son ancien club, les Corinthians. Alors, autant attendre qu'il prenne encore plus de valeur avant de s'en séparer. Voilà pourquoi le refus des dirigeants girondins de lâcher Malcolm ne peut que réjouir la L1. Histoire de confirmer que plus on a de talents, plus on se régale.