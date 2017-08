Les recrues lilloises n'ont pas tardé à se faire à l'air du Nord

Qui a dit que les recrues nécessitaient un temps d'adaptation ? Avec ses 12 nouveaux joueurs et un entraîneur arrivé durant l'été, il y avait de quoi s'attendre légitimement à un certain laps de réadaptation pour Lille, grand animateur du marché estival des transferts en Ligue 1. En alignant cinq néo-Douges dès le coup d'envoi, Marcelo Bielsa a pris le parti de ne pas donner le temps à la patience. Et il a eu raison.

Contre Nantes, les Lillois ont donné l'impression de jouer ensemble depuis déjà longtemps, ne donnant pas un seul instant l'impression d'un quelconque flottement. Les recrues sont déjà parfaitement intégrées, non seulement dans le système Bielsa, pourtant très exigeant, mais aussi avec leurs nouveaux coéquipiers.

Thiago Mendes : Le métronome du milieu

Impeccables dans leur placement, les joueurs nordistes ont su étouffer les Canaris en les mettant sous une pression constante avant d'exploser une fois le ballon dans leurs pieds. A ce jeu-là, Thiago Mendes s'est ainsi montré très intéressant, jouant toujours juste dans le sens du jeu et dans le bon tempo vis-à-vis du jeu à risques de son équipe.

Kévin Malcuit : Dynamiteur de couloirs

Pour apporter le surnombre, l'ancien Stéphanois Kévin Malcuit n'a pas compté ses efforts, multipliant les courses à bon escient et provoquant le penalty du 2-0. N'hésitant pas à changer d'aile et s’adaptant avec justesse entre situation offensive et défensive, le latéral s'est montré particulièrement à l'aise.

Edgar Ié : L'assurance derrière

Il n'est peut-être pas le nouveau venu le plus clinquant mais le Portugais a déjà bien trouvé ses marques dans la charnière centrale. Tranchant dans ses interventions, rarement pris à défaut, Ié a montré de belles qualités d'anticipation et de marquage. Emiliano Sala a payé pour voir, se montrant complètement absent en deuxième période (24 ballons perdus).

Edgar Ié (Lille) intervient face à Emiliano Sala (Nantes)Getty Images

Luiz Araujo : L'unique bémol

Araujo est la seule recrue restée un ton en dessous, pêchant par individualisme et ne faisant pas toujours les bons choix. Des mauvais réflexes de jeunesse qui ne cachent pas une capacité à provoquer et à créer des différences qui ne demandent qu'à être façonnés au moule tactique du technicien argentin.

Fodé Ballo–Touré : Une mi-temps et des promesses

Même s'il n'a disputé que la première période, le jeune latéral gauche n'a pas déçu. Très disponible, le joueur formé au PSG était parti pour terminer dans les trois joueurs ayant touché le plus de ballons. Ses autres statistiques ne sont pas impressionnantes, mais Ballo-Touré a joué juste, ce que l'on attend d'un joueur qui fait ses débuts en pro. Il a simplement souffert de la comparaison face à Rominigue Kouamé, autre débutant, et impliqué sur le premier et le troisième but du LOSC.

Au-delà de leur intégration dans le système en 3-3-3-1 d'El Loco, les nouveaux ont aussi su rapidement créer des relations avec les "cadres" de l'effectif. Enfin par cadres, on parle surtout des joueurs arrivés il y a un an au club (comme De Préville), voire à l'hiver dernier (à l'image d'Alonso et El-Ghazi les deux autres buteurs). Peu de vécu donc mais des automatismes quasi immédiats qui confirment les espoirs placés en cet intriguant LOSC.

Et les Dogues ont encore de la ressource. Thiago Maia, recrue la plus chère de l'été lillois et amené à être le patron du milieu de terrain, n'a disputé que dix minutes. Nicolas Pepe n'est, lui, même pas entré en jeu. Histoire d'ajouter un peu plus de nouveauté à un mélange qui a déjà bien pris.