Ligue 1 - 1re journée : Bordeaux accroché dans les dernières minutes à Angers (2-2)

Au sortir de son élimination en Ligue Europa, Bordeaux a vécu une drôle de rencontre pour son déplacement à Angers dans le cadre de la première journée de championnat. En effet, les Bordelais ont d'abord été malmenés face à des Angevins qui s'attendaient à leur mise en route difficile.

Les prenant à la gorge avec un pressing haut et profitant de leur défense en reculant, le SCO a logiquement ouvert le score grâce à sa recrue Angelo Fulgini. Pour son premier match dans l'élite, il a parfaitement repris un centre de Pierrick Capelle (1-0, 11e).

Et puis il y a eu cette pause fraîcheur et tout a changé. Du moins pour les Bordelais. Ces quelques minutes de répit ont visiblement fait du bien aux hommes de Jocelyn Gourvennec. Plus appliqués dans leurs intentions et impliqués dans la construction, les Girondins sont repartis de l'avant par l'intermédiaire de Younousse Sankharé, qui a jailli sur une offrande de François Kamano (1-1, 27e). Le momemtum a alors complétement changé. Une première fois.

Les regrets pour Bordeaux

Car la deuxième mi-temps a globalement été à sens unique, Bordeaux réaffirmant sa mainmise et la concrétisant en prenant l'avantage sur le premier but d'Alexandre Mendy sous ses nouvelles couleurs (1-2, 52e). Angers avait perdu le fil du match et faisait moins les efforts pour gêner la relance des Girondins. Voyant ses troupes incapables de réagir, Stéphane Moulin a injecté du sang neuf en remplaçant Gilles Sunu par Karl Toko Ekambi (1-2, 57e).

Bien lui en a pris : l'égalisation angevine est venue d'une percussion du franco-camerounais dont la frappe repoussée par Benoît Costil a profité à Baptiste Guillaume (2-2, 88e). L'autre recrue du SCO avait tout loupé jusque-là. Auparavant, le gardien s'était parfaitement imposé face à Thomas Mangali (1-2, 82e)

Bordeaux croyait donc avoir fait le plus dur en renversant la vapeur et Jocelyn Gourvennec était très énervé au coup de sifflet final. On peut comprendre qu'il a le sentiment d'avoir perdu bêtement deux points, d'autant qu'Alexandre Mendy (1-2, 61e) puis François Kamano (1-2, 72e) ont eu la balle du 3-1. Celle qui aurait permis de faire oublier définitivement les désillusions européennes. Dimanche, elles ont laissé la place à des regrets.