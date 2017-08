Ligue 1 : Allan Saint-Maximin va quitter Monaco pour rejoindre Nice

Nice va faire un gros coup. Et plutôt deux fois qu'une. En passe de s'offrir Wesley Sneijder, les Aiglons s'apprêtent aussi à boucler l'arrivée d'Allan Saint-Maximin. L'attaquant de l'AS Monaco devait passer sa visite médicale ce lundi matin, comme le rapporte nos confrères de RMC Sport, avant de s'engager définitivement avec le club azuréen. Malgré un potentiel indéniable, le joueur n'a pas été retenu par Leonardo Jardim, alors que le départ de Bernardo Silva a laissé le champ grand ouvert au seul Rony Lopes.

L'un des meilleurs dribbleurs du Vieux Continent

Un passeur et un tireur de coup franc de référence, suivi d’un dribbleur hors-pair : en deux jours, Nice va donc donner de l'épaisseur à un mercato déjà prometteur, ponctué par les transferts de Jean-Victor Makengo, Adrien Tamèze, Christophe Jallet ou encore Pierre Lees Melou. Les dirigeants niçois vont également boucler l'arrivée d'un renfort défensif avec Christophe Hérelle, le défenseur de Troyes. Et tout ce petit monde devrait être opérationnel pour le barrage de Ligue des Champions face à Naples.

Avec Saint-Maximin, l'OGCN propose aussi une alternative de choix à Lucien Favre pour l'animation de ses couloirs. L'année dernière, au SC Bastia, où il était prêté, Saint-Maximin s'était affirmé comme l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe, selon les statistiques de l'Observatoire du football CIES.

Un joueur à encadrer

Désormais, l'attaquant de 20 ans doit passer un cap, en accompagnant ses qualités hors-normes balle au pied d'une efficacité accrue. La saison dernière, il n'avait inscrit que trois buts et délivré deux passes décisives. Son rendement, assez maigre, avait même été critiqué par certains de ses coéquipiers. Parfois jugé agaçant et égocentrique, Saint-Maximin n'a jamais pu s'installer durablement dans un club pour atteindre le niveau tant attendu de lui. Monaco, exemplaire dans l'encadrement des jeunes, n'a finalement pas tenté le pari. Avec Ben Arfa ou Balotelli, Nice, de son côté, en a déjà réussi plus d'un.