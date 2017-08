Des prétendants nombreux et un roi Cavani en quête d'une deuxième couronne de meilleur buteur

Le favori : Edinson Cavani

35 buts en 36 matches, ça vous pose un homme. Attendu comme l’arme principale du PSG après le départ de Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani n’a pas déçu. Loin de là. L’Uruguayen a porté le club parisien sur ses épaules et s’est fendu de buts dans tous les sens pour remédier à toutes les situations.

Alors, peut-il conserver son trône ? Oui, indiscutablement. Excellent dans le jeu aérien, "El Matador" risque bien de se régaler sur les galettes de Dani Alves. Et on ne vous parle pas de Neymar, meilleur passeur de la dernière édition de Ligue des champions. Autrement dit, pour détrôner le duc de Paris, il faudra se lever de bonne heure. Car Cavani risque bien de sortir son sniper à de nombreuses reprises.

Edinson Cavani, sacré meilleur joueur de Ligue 1 en 2016-17Getty Images

La star : Neymar

On était obligé de parler de lui, évidemment. Car si Neymar n'est pas un buteur à proprement parler, sa capacité à marquer est réelle. Une preuve ? Sa feuille de stats impressionnante du côté de Santos, du Barça et avec le Brésil. En 2014-2015, Neymar s'était même fendu d'une saison à 39 buts. Pour autant, difficile de voir le Brésilien comme le meilleur buteur de la Ligue 1. Le meilleur joueur ? Fort probable. Mais la présence de Cavani à ses côtés pourrait le freiner quelque peu et plutôt faire grossir sa feuille de stats côté passes décisives. A voir comment les deux vont s'organiser. En tout cas, préparez-vous, car Neymar-Cavani, c'est un duo royal.

Les fauteurs de trouble : Kylian Mbappé et Radamel Falcao

Ils sont deux et, paradoxalement, c’est peut-être ça qui peut les empêcher de titiller Cavani. Car avec l’ASM, Kylian Mbappé et Radamel Falcao risquent bien de faire des dégâts. La saison dernière, en 17 titularisations, le prodige français avait signé 15 buts. Autant dire que, s’il reste, son total pourrait être bien plus haut.

Pour le Colombien, c’est une quasi-certitude, il repartira sur les mêmes bases que l’an passé où sa résurrection a été totale. 21 buts, un ratio d’un but toutes les 92 minutes et une efficacité retrouvé ont fait du Tigre l’un des buteurs les plus affutés de l’Hexagone. Il n’y a pas de raison pour que cela change.

Kylian Mbappé et Radamel FalcaoGetty Images

Les outsiders : Loïs Diony, Andy Delort, Mario Balotelli, Valère Germain

Et si le premier rôle n’était pas destiné aux vedettes du championnat ? Et si l’acteur principal était jusque-là un second rôle. Dans cette hypothèse, le cas de Loïs Diony sera à suivre. La nouvelle recrue de l’ASSE, la plus cher du club du Forez, fut l’une des révélations de la saison passée en L1 avec Dijon. Instinctif, finisseur et toujours en mouvement, Diony a tout pour franchir une étape aux côtés d’un coach comme Oscar Garcia, tourné vers l’offensive.

Autre terreur des surfaces à suivre de près : Andy Delort. Revenu l’hiver dernier de son escapade mexicaine, il n’a pas tardé à faire parler la poudre à la pointe de l’attaque toulousaine avec 5 buts en 15 matches. Un ratio qu’il tâchera d’améliorer rapidement dès cette année.

Et lui alors ? On l’oublie presque avec tout le tintamarre Neymar mais Mario Balotelli est bien l’une des stars de notre Ligue 1. Et l’année dernière, il pesait 15 buts en 23 matches. Si Super Mario réussit à faire une saison entière sans bobos ni coup de tête, pas impossible qu’il soit le plus gros outsider. A moins que son coéquipier Alassane Pléa (11 buts) ne prenne la lumière à sa place.

Et si c’était lui l’attaquant tant recherché de l’OM ? Alors que le club phocéen se creuse la tête pour trouver un attaquant, Valère Germain et sa connaissance de la Ligue 1 pourraient bien créer la surprise. 14 buts en 2015-2016, 10 buts en 2016-2017. Ses stats ne pèsent pas lourd certes mais, entouré des Thauvin, Sanson ou Payet, Germain pourrait bien se muer en canonnier de feu cette saison. A suivre de très près !

Valère GermainImago

La grosse cote : Mariano Diaz

1 but en Liga et 4 en Coupe du Roi comme seules références au plus haut niveau. Autant le dire de suite, le recrutement de Mariano Diaz en provenance du Real par l’OL est un pari. Car si l’attaquant de 23 ans a fait ses preuves avec la réserve du club madrilène (45 buts en 64 matches), rien ne dit qu’il réussira à l’échelon supérieur. Mais, sait-on jamais, Diaz peut être la bonne surprise de l’année. Complet, buteur et assoiffé de succès, il pourrait combler le vide laissé par Alexandre Lacazette. Les supporters lyonnais n’attendent que ça.

Les inattendus : Nicolas De Préville, Gaëtan Laborde, Ivan Santini

Ils ne sont pas forcément vus comme des buteurs de premier ordre en L1. Peut-être à tort. Car 2017-2018 pourrait bien être leur saison. Le premier d’entre eux est Nicolas De Préville. Du côté de Lille, Marcelo Bielsa pourrait bien métamorphoser un joueur qui a achevé le précédent exercice à 14 buts. Et si Rennes venait à le débusquer, comme les rumeurs l’annoncent, nul ne doute que le mariage De Préville-Gourcuff pourrait faire des étincelles pour cet attaquant instinctif et technique.

Autre confirmation attendue, celle de la belle demi-saison de Gaëtan Laborde à la pointe des Girondins. Avec 6 petits buts marqués la saison passée, le bilan n’est pas glorieux mais l’ancien du Red Star a prouvé qu’il avait l’étoffe d’un buteur à plus de dix buts par saison. Et pourquoi pas plus ?

Plus, c’est aussi ce que vise Ivan Santini. Avec 15 buts la saison passée, le Croate a signé un exercice complet qui ne demande que confirmation. Si Caen parvient à le mettre dans les conditions idéales, pas de doute, Santini sera dans les hauteurs du classement.

Ivan Santini, l'attaquant de CaenPanoramic

Le pari fou : Nolan Roux

Pourquoi lui, on ne saura jamais. Cet été, en plus de Bouna Sarr régulièrement cité, Nolan Roux a souvent été décrit comme l’un des pires attaquants de Ligue 1. A tort. Si Nolan Roux n’a effectivement pas marqué l’histoire de Saint-Etienne depuis son arrivée en 2015, il n’en reste pas moins un attaquant complet, à même de dépasser la barre des 10 buts (qu’il a frôlé avec Lille). Catapulté numéro un du côté de Metz, Roux peut créer la surprise.