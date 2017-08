Ligue 1 : Juninho de plus en plus proche de rejoindre l'OL selon Jean-Michel Aulas

Son retour au club est dans les tuyaux depuis de nombreuses semaines. Fin juin le président Jean-Michel Aulas indiquait même que la venue de Juninho était "pas loin d'aboutir". Mais alors qu'en est-il deux mois après ?

Ce lundi sur RMC, le président de l'Olympique Lyonnais a réaffirmé sa volonté de faire revenir l'ancien milieu de terrain brésilien avant la fin du mois d'août. Juninho, actuellement au Brésil, devrait endosser le rôle de directeur sportif. "On avance. Je pense qu'on est sur le point d'aboutir dans cette voie-là" a expliqué JMA.

"Il y a à trouver non seulement les conditions de son arrivée sur le plan administratif mais aussi sur le plan financier. On veut aussi qu'il prépare ses diplômes. On discute. Mais j'espère qu'avant la fin du mois d'août on aura une bonne nouvelle. Et si ce n'est pas tout de suite ce sera dans les semaines qui viennent". Confiant, le président rhodanien essaye d'attirer l'ancienne idole de Gerland depuis maintenant plusieurs mois. Un temps pressenti pour prendre place sur le banc du dernier 4ème de Ligue 1, l'ancien numéro 8 de l'OL s'est vu proposer le poste de directeur sportif au sein du club entrainé par Bruno Génésio.

Alain Perrin, Juninho et Jean-Michel Aulas à LyonPanoramic

Malgré l'arrivée l'année dernière de Gérard Houiller en tant que "consultant extérieur", le patron du club rhodanien cherchait ces derniers mois un homme capable de mettre la main sur le domaine sportif du club. Huit ans après son départ, Juninho devrait ainsi faire son grand retour dans l'organigramme du club avec lequel il a été sept fois champion de France.