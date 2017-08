Ligue 1 : Monaco s'impose contre Toulouse (3-2)

C'était compliqué, mais Monaco est bien lancé. Mené deux fois au score, le champion de France a su revenir à chaque fois pour finalement s'imposer devant Toulouse (3-2) vendredi à Louis-II, en ouverture de la saison 2017-18. Les hommes de Leonardo Jardim ont fait parler leurs arguments offensifs et leur caractère pour débuter la défense de leur titre par un succès un peu laborieux, mais largement mérité.

Les supporters monégasques peuvent être rassurés. Leur équipe n'a pas perdu la recette pour marquer des buts. Avec des ingrédients qui avaient déjà prouvé leur efficacité la saison passée. Ils ont pu compter sur la précision d'un João Moutinho inspiré sur coups de pied arrêtés, avec un corner botté sur le crâne de Jemerson (1-1, 28e) ou un coup franc vicieux légèrement dévié par Kamil Glik qui a trompé Alban Lafont (3-2, 70e). Et sur le sens du but Radamel Falcao, habile pour se démarquer et placer un coup de tête victorieux sur un centre de Jorge, bien servi par Kylian Mbappé (2-2, 58e).

Mbappé sort touché

Les forces de l'ASM sont toujours en attaque. Elles n'étaient en revanche pas en défense face à des Toulousains réalistes au moment d'exploiter les erreurs de l'arrière garde monégasque. Zinédine Machach a profité d'une faute de marquage pour ouvrir le score après une combinaison sur corner (0-1, 7e). Et Andy Delort, servi par Jimmy Durmaz, a sanctionné une relance manquée de Djibril Sidibé et la passivité globale des défenseurs monégasques pour redonner l'avantage au TFC d'une belle frappe à l'entrée de la surface (1-2, 53e).

Toulouse n'a pas su le conserver. Malgré quelques parades de Lafont (14e, 49e, 90e+3), l'équipe de Pascal Dupraz a craqué devant la force de frappe offensive de l'ASM, judicieusement renforcée par Jardim avec l'entrée en jeu de Guido Carrillo (55e). Puis diminuée par la sortie de Mbappé. Touché à la cuisse en première période, puis au genou en seconde, le prodige monégasque a cédé sa place en grimaçant à Allan Saint-Maximin (76e). Le petit point noir d'une soirée de reprise globalement réussie pour le champion.