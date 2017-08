Ligue 1 : Lille domine largement Nantes pour le grand retour de Marcelo Bielsa (3-0)

Le LOSC ne pouvait pas mieux accueillir Marcelo Bielsa. Pour le premier match de l'entraîneur argentin, ses joueurs ont livré une prestation pleine de promesses en étrillant Nantes (3-0) au Stade Pierre-Mauroy dimanche. Fidèle à ses principes, El Loco a offert au public nordiste et aux observateurs une équipe haletante et offensive. Tout le contraire ou presque du Nantes de Claudio Ranieri, qui a cruellement manqué d'inspiration offensive. Avant les deux derniers matches du jour, Lille fait un fringuant deuxième.

Entre deux des projets les plus excitants de Ligue 1 cette saison, il n'y a pas vraiment eu de duel. Devant leur public, les Nordistes se sont appliqués à réciter la partition travaillée ces dernières semaines avec Bielsa. Pressing agressif, placement impeccable et volonté constante d'aller de l'avant, ces Dogues ont déjà de la gueule. Dès les premières minutes du match, le LOSC s'est montré tout de suite à l'aise. Sans une grosse frayeur et l'incroyable raté de Nakoulma à la 20e, Lille aurait même vécu une première mi-temps sans nuage.

Marcelo Bielsa durant Lille - NantesGetty Images

Les recrues lilloises déjà dans le coup, Pallois hors-sujet

Encore vierge à la pause, malgré un jeu déjà plaisant, le score a rapidement évolué, avant de voir les locaux s'envoler. Dès le retour des vestiaires, le défenseur Junior Alonso plaçait une jolie frappe du gauche hors de portée de Dupé, alors que Pallois semblait placé sur la trajectoire du ballon (1-0, 48e). Le néo-Nantais est à nouveau passé à côté de son intervention quelques minutes plus tard sur une incursion de Malcuit dans la surface. Un tacle manqué, sanctionné par De Préville sur penalty (2-0, 67e). El-Ghazi, autre joueur déjà présent dans l'effectif la saison passée, a alourdi la marque trois minutes plus tard sur un bon travail de Kouamé, rentré à la pause et également impliqué sur le premier but (3-0, 70e).

Le scénario de ces buts résume d'ailleurs impeccablement le ressenti d'une équipe lilloise déjà bien en place, et dont on aurait presque oublié qu'elle a été renouvelée dans les grandes largeurs cet été. La continuité du FC Nantes n'a, elle, guère été suivie d'effet. Claudio Ranieri n'a pas encore su imprimer sa marque sur des Canaris bien pâles. Hormis la grosse alerte signée Nakoulma, les Nantais se sont très peu montré dangereux sur les buts de Maignan. Incapable de mettre le pied sur le ballon et contrecarrer la mise en place des hommes de Bielsa. Les coéquipiers d'Abdoulaye Touré, qui a pourtant évité le naufrage des siens au milieu, devront se reprendre dès la semaine prochaine. Et la tâche ne s'annonce par aisée, avec la réception de Marseille samedi à 17h00.