Ligue 1 : Lille et ses gardiens, tout sauf un long fleuve tranquille

Mike Maignan

Le gardien de 22 ans formé au Paris SG, arrivé dans le Nord à l'été 2015 comme doublure de Vincent Enyeama, s'était rapidement fait remarquer : entré en cours de jeu après l'exclusion du Nigérian à Rennes, il avait repoussé un penalty de Paul-Georges Ntep pour son premier ballon en Ligue 1. Et il avait récidivé le week-end suivant à Reims. Cantonné principalement aux matches de Coupes, Il avait disputé les six dernières rencontres de la saison dernière après une blessure d'Enyeama.

Propulsé titulaire cette saison par Marcelo Bielsa qui ne compte pas sur le Nigérian, le Guyannais a réalisé une bonne préparation et deux bons premiers matches de championnat... jusqu'à son exclusion stupide à la 63e minute à Strasbourg dimanche pour avoir lancé le ballon dans la tête de Benjamin Corgnet, qui l'avait provoqué. Ce geste incompréhensible, alors que le score était de 0-0 et que les trois changements avaient déjà été effectués, a précipité son équipe vers une lourde défaite (3-0). Toutefois, El Loco l'avait défendu en affirmant que ce carton rouge n'était pas la raison de la défaite du Losc à la Meinau.

Ihsan Sacko (Strasbourg) face à Mike Maignan (Lille).Getty Images

Hervé Koffi

Le Burkinabè de 20 ans, qui a rejoint le Losc cet été en provenance du club ivoirien de l'ASEC Mimosas, va disputer ses premières minutes sous le maillot du Losc dimanche face à Caen puisque Maignan a été suspendu un match ferme (et un avec sursis). "Il a de gros réflexes sur sa ligne, il pousse très vite sur ses jambes et rentre parfaitement dans les critères du gardien moderne. On a entièrement confiance en lui et je pense que ça se passera sans aucun problème", estime le meneur de jeu Yassine Benzia.

Le natif de Bobo-Dioulasso avait été ciblé par les recruteurs lillois cet hiver dès la fin de la Coupe d'Afrique des nations, au cours de laquelle il s'était illustré avec les Etalons, éliminés en demi-finale par l'Egypte aux tirs au but. "Il a réalisé une très bonne CAN. C'est un gardien très souple, explosif, athlétique. Il ressemble à Maignan sur certains aspects", selon Bielsa.

Vincent Enyeama

Au même titre que plusieurs anciens piliers du club comme Rio Mavuba ou Marko Basa, le Nigérian a d'emblée été écarté par El Loco. De source proche du club, le technicien argentin considère son jeu au pied pas assez performant, tout comme ses sorties aériennes.

S'il est très à l'aise sur sa ligne, Enyeama l'est beaucoup moins lorsqu'il s'agit de sortir de sa surface. Et comme Bielsa considère son gardien presque comme un libéro, son profil ne collait pas avec le projet de jeu de l'Argentin. Auteur de plusieurs superbes saisons avec les Dogues, notamment en 2013-2014 quand il était resté invaincu pendant 1062 minutes, il pourrait quitter le club d'ici la fin du mercato.

Vincent Enyeama, gardien de LilleAFP

Adam Jakubech

Dernière recrue du Losc à ce poste, l'international slovaque de 20 ans, arrivé fin juillet pour devenir le troisième lillois nordiste, sera assis sur le banc des remplaçants dimanche face à Caen. Le week-end dernier, Jakubech a réalisé une belle prestation en National 2 avec la réserve nordiste, qui a obtenu le match nul (1-1) sur la pelouse des Corses de l'AS Furiani Agliani.

Nicolas de Préville et Ibrahim Amadou...

Et quand il n'y a plus de gardiens, ce sont les joueurs de champ qui s'y collent... Volontaire pour enfiler les gants après l'exclusion de Maignan à Strasbourg, De Préville a d'abord remporté un face-à-face avec Idriss Saadi, avant d'être impuissant sur une reprise de Jonas Martin, libre de tout marquage sur un corner. Il a ensuite laissé sa place à Amadou, qui a encaissé un penalty de Dimitri Liénard et n'a pu qu'effleurer un missile de Jérémy Grimm qui a terminé dans la lucarne.