Ligue 1 : Monaco - Toulouse (3-2) - Impliqué, remuant puis touché, Mbappé a connu une rentrée animée

La pépite monégasque n'a rien perdu de ses qualités durant l'intersaison. Grande révélation de la dernière saison de Ligue 1, Kylian Mbappé retrouvait le championnat avec les champions de France en titre face à Toulouse ce vendredi. Certains auraient pu douter de sa motivation à cause de rumeurs évoquant ses envies de départ, mais l'attaquant s'est au contraire montré très concerné et a participé à la victoire des Monégasques (3-2).

"Il n'a jamais exprimé sa volonté de partir, a d'ailleurs tenu à préciser le vice-président monégasque Vadim Vasilyev à propos de celui qui intéresse les plus grandes écuries européennes. On est toujours en discussion avec lui. Ce n'est pas une simple question d'argent, c'est plus compliqué que ça. Il est actuellement en train de réfléchir sur le projet sportif, c'est tout à faire normal."

De la volonté mais aussi du déchet

Sur le terrain, Mbappé a répondu présent. Aligné au côté de Radamel Falcao au sein de l'attaque de l'ASM, Mbappé a été le premier à chauffer les gants du gardien adverse d'un tir croisé après un déboulé dans la surface adverse (15e). Visiblement décidé à sonner la révolte des joueurs de Leonardo Jardim après l'ouverture du score toulousaine, il aurait ensuite pu tenter d'ajuster Alban Lafont de près si Falcao l'avait servi plus rapidement (20e). Peu importe, le joueur de 18 ans a pris ses responsabilités et a tenté de faire craquer la défense adverse à chacune de ses prises de balle en misant sur sa capacité de percussion.

Face à une arrière-garde toulousaine regroupée dans sa surface, les choix de Mbappé n'ont cependant pas toujours été les bons car il a souvent misé sur l'option individuelle. Il a tout de même obtenu le corner sur lequel Jemerson a égalisé à la demi-heure de jeu. Kylian Mbappé s'est retrouvé plus nettement sur l'aile gauche après le second but toulousain en début de seconde période, le changement tactique vers un 4-3-3 opéré par Jardim et l'entrée de Carrillo. "Après la pause, j'ai dit que s'il n'y avait pas de changement au bout de 5-10 minutes, je ferais entrer un deuxième attaquant axial, s'est justifié le coach portugais après le match. Kylian est donc passé sur un côté."

Une montée en puissance freinée par une blessure

L'international français a dès lors bénéficié de davantage d'espaces et a pu exploiter au mieux ses qualités de vitesse et de conduite de balle. Kelvin Amian, son adversaire direct, à peine plus âgé que lui, a sérieusement souffert devant ses multiples crochets. Parfois un peu trop gourmand ou brouillon dans ses dribbles, l'attaquant monégasque a en revanche signé une talonnade inspirée pour permettre à Jorge, avec qui il s'est globalement bien entendu, de déposer le ballon sur la tête de Falcao pour une nouvelle égalisation monégasque à l'heure de jeu. Mbappé n'attendait visiblement que cette action décisive pour monter encore en puissance et se lâcher définitivement.

"C'est le premier match de championnat, a souligné l'entraîneur du club de la Principauté. Il y a de l'intensité. Il a été plus performant sur le coté." Mbappé aurait pu obtenir un penalty pour un tacle d'Amian qui l'a mis à terre (62e). Le phénomène s'est relevé après quelques soins et a repris sa place pour voir les siens prendre un avantage définitif (3-2, 70e). Mais, il a fini par demander sa sortie en se plaignant du genou droit avant de céder sa place à un quart d'heure du coup de sifflet final.

De quoi faire trembler les supporters, les dirigeants monégasques et leurs homologues des grands clubs européens en cette période de transfert. "Non, il n'y a rien de spécial, a rassuré Leonardo Jardim au sujet de son nouveau numéro 10. Je pense que dans deux ou trois jours, ça ira mieux." Muet lors des matches de préparation, Mbappé attend toujours son premier but estival mais il devrait être en mesure de faire trembler les filets de Dijon lors de la prochaine journée.